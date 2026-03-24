¿Fruto de la alianza?: Nación distribuyó fondos de ATN y Mendoza fue una de las más beneficiadas

La provincia de Mendoza recibió la semana pasada su primer envío de fondos de Aportes del Tesoro Nacional ( ATN ) de 2026, en el marco de una distribución discrecional de $47 mil millones , que implementó el gobierno de Javier Milei .

A 50 años, "Nunca más": los mensajes del arco político mendocino y una demora que llamó la atención

Con "sinergia" pero separados: así será la convivencia legislativa de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza

Los desembolsos se produjeron entre el 19 y 20 de marzo pasados a 11 provincias que son gobernadas, en su mayoría, por mandatarios afines al presidente. Incluso varios de ellos participaron en la feria “Argentina Week ” en Nueva York , la semana previa al envío.

Los ATN forman parte de la Ley de Coparticipación Federal (23.548) y se integran con el 1% de los impuestos coparticipables . Su objetivo formal es asistir a las provincias en situaciones de emergencia o desequilibrios financieros .

Sin embargo, la normativa vigente establece que su distribución queda bajo la órbita del Gobierno nacional , lo que en la práctica los convierte en un fondo de asignación discrecional : la Casa Rosada define qué provincias reciben recursos, en qué momento y en qué monto.

En el caso de Mendoza , el gobierno de Alfredo Cornejo recibió un envío de $7.000 millones y quedó segunda en el reparto, detrás de Corrientes ($8.000 millones), según reveló el sitio especializado Politikon Chaco y luego confirmó el Ministerio de Hacienda y Finanzas a Los Andes.

En tercer lugar de esa tabla quedó Entre Ríos con $6.000 millones y completaron el Top 5: Misiones ($5.000 millones) y San Juan ($4.000 millones).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/politikon_chaco/status/2036074671267795228&partner=&hide_thread=false Se abrió el grifo de #ATN



Entre el 19 y 20/03, la Nación distribuyó $ 47.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).



Corrientes fue la más beneficiada con $ 8.000 millones, seguida de Mendoza ($ 7.000 M) y Entre Ríos ($ 6.000 M) y otras ocho provincias con menores montos pic.twitter.com/JcBsfVEZoD — Politikon Chaco (@politikon_chaco) March 23, 2026

En el acumulado del primer trimestre de este año, Corrientes, Misiones y Salta destacan como las provincias más beneficiadas. Mientras que Mendoza se ubica cuarta, luego de recibir este primer envío.

A comparación de los fondos de ATN recibidos en 2025, la diferencia fue importante: Mendoza recibió solo $3.000 millones el año pasado, un 1,5% de la torta total que distribuyó Milei. La principal beneficiada fue Tucumán con $35 mil millones (17,5%).

De todos modos, en el Gobierno provincial no avalan la comparación al advertir que lo recibido el año pasado “no equivale ni a un día de recaudación”.

Los fondos irán a emergencia agropecuaria

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Víctor Fayad, informaron que los fondos recibidos de ATN irán destinados a la emergencia agropecuaria que se decretó por heladas y tormentas de granizo registradas durante el ciclo agrícola 2025-2026.

Es decir, Mendoza le dará un uso de emergencia, como dispone la normativa de estos fondos, indicaron desde el Poder Ejecutivo provincial.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 125 publicado en febrero pasado y alcanza a productores de las regiones Centro, Este, Norte y Sur que sufrieron pérdidas durante la última temporada agrícola.

Los productores que denuncian pérdidas entre 50% y 79% en sus cultivos serán alcanzados por los beneficios de la emergencia agropecuaria. Emergencia agropecuaria. Imagen ilustrativa Archivo Los Andes

El esquema distingue entre emergencia agropecuaria (daños de entre el 50% y el 79% de la producción) y desastre agropecuario (cuando las pérdidas superan el 80%), lo que determina el tipo de asistencia disponible.

Entre las zonas alcanzadas aparecen departamentos clave como San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Junín, San Martín, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael, reflejando el impacto extendido de los eventos climáticos sobre la producción provincial.

Los productores que cuenten con el Certificado de Daños podrán acceder a beneficios como prórrogas o exenciones impositivas, suspensión de obligaciones y asistencia financiera, en el marco de la ley provincial vigente.

La reforma de la coparticipación de fondo

El envío de estos fondos llega después de un insistente reclamo de Cornejo a las autoridades nacionales por la reforma de la Ley de Coparticipación Federal, durante los eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Lo hizo primero en el Foro de Inversiones y Negocios, ante la mirada del ministro de Economía, Luis Caputo, y lo reiteró en el Almuerzo de Bodegas de Argentina, frente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su tío, el asesor parlamentario Eduardo “Lule” Menem.

Al manifestar la necesidad de una reforma tributaria que beneficie al sector privado, el gobernador sostuvo: “La Ley de Coparticipación no premia lo que hace Mendoza, que intenta tener cada vez más sector privado. Así que una reforma estructural tributaria va de la mano de la modificación de la ley de coparticipación”.

Y sumó presión, hablandole a los enviados de Milei en ese momento: “Y los que dicen que es imposible modificar la Ley de Coparticipación porque no se van a poner de acuerdo las provincias y demás, esa interpretación tan ridícula… les digo que todos decían que no se podían bajar cuatro puntos del producto bruto de gasto corriente a nivel nacional, y sin embargo el presidente Javier Milei lo ha logrado con su equipo”.

“Es decir que se pueden modificar cosas si hay vocación y convicción. Modificar la ley de coparticipación no tiene que ser visto como algo inalcanzable”, sentenció.