A 50 años, "Nunca más": los mensajes del arco político mendocino y una demora que llamó la atención

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del último golpe militar que instauró la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina . Por la relevancia de la fecha, los gestos de la dirigencia política no pasan desapercibidos, tanto para recordar el horror del terrorismo de Estado como para poner en valor la vida en democracia .

Desde temprano, varios dirigentes se hicieron eco. Minutos después de las 00, el titular de la UCR Mendoza y presidente de la Cámara de Diputados , Andrés Lombardi , expresó: “Cada 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la verdad y la justicia”.

“ La memoria nos une y nos marca el camino para que nunca más el dolor sea parte de nuestra historia ”, agregó con la proclama por Memoria, Verdad y Justicia .

El exgobernador y actual senador nacional, Rodolfo Suárez (UCR), también se manifestó apenas iniciado el 24 de marzo. " El terrorismo de Estado, la violencia política y la ruptura del orden democrático no pueden tener lugar en nuestra sociedad" , sostuvo.

Cada 24 de marzo reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la verdad y la justicia. La memoria nos une y nos marca el camino para que nunca más el dolor sea parte de nuestra historia. pic.twitter.com/gMTdc1RJ25

"A 50 años del último golpe militar, reafirmamos una vez más: #NuncaMás ", publicó en su cuenta de X, con una imagen adjunta del juicio a las Juntas Militares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rodysuarez/status/2036278563129729025&partner=&hide_thread=false El terrorismo de Estado, la violencia política y la ruptura del orden democrático no pueden tener lugar en nuestra sociedad.



A 50 años del último golpe militar, reafirmamos una vez más: #NuncaMás. pic.twitter.com/IsSc35FHzc — Rodolfo Suarez (@Rodysuarez) March 24, 2026

Por su lado, el intendente Ulpiano Suárez publicó una impactante producción audiovisual que recorre distintos espacios emblemáticos que tiene la Capital: el paseo Julio César Strassera de avenida Mitre y Godoy Cruz; el paseo Memoria, Verdad y Justicia de la UNCuyo; el Cuadro 33 del cementerio de la Capital y la plaza San Martín.

“La memoria es un ejercicio que reafirma nuestra identidad en el presente y fortalece nuestra democracia hacia el futuro”, sostuvo el jefe comunal en su cuenta de Instagram.

Y completó: “Cuidar nuestra democracia y sus instituciones es una responsabilidad y una obligación para quienes la amamos. A 50 años de la última dictadura, decimos… ¡NUNCA MÁS!”.

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Los mensajes del Gobierno de Alfredo Cornejo

El Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, a cargo de Tadeo García Zalazar , fue la cartera que asumió la conmemoración del 24 de marzo principalmente, mientras llamaba la atención la ausencia de mensajes del gobernador Alfredo Cornejo al respecto.

García Zalazar manifestó esta mañana en su cuenta de X: “Recordar no es solo mirar al pasado. Es asumir, como sociedad, el compromiso de que esto no vuelva a ocurrir. #NuncaMás”, sostuvo el exintendente de Godoy Cruz con un escueto video que pide “Memoria, verdad y justicia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TadeoGZ/status/2036415251000742306&partner=&hide_thread=false Recordar no es solo mirar al pasado.



Es asumir, como sociedad, el compromiso de que esto no vuelva a ocurrir.#NuncaMás pic.twitter.com/Op6wWfrtwo — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) March 24, 2026

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, también compartió las actividades que lleva adelante su cartera que funciona bajo la órbita de García Zalazar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GarecaGc/status/2036300881788850379&partner=&hide_thread=false Nos unimos en una vigilia cargada de emoción y respeto. Compartimos una noche de reflexión necesaria junto a jóvenes y vecinos, acompañados por la música de Victor Hugo Cortez. A 50 años del último golpe, seguimos reafirmando nuestro compromiso con la democracia. ¡Nunca Más! pic.twitter.com/qiwNKkLDfv — Diego Gareca (@GarecaGc) March 24, 2026

En contrapartida, la vicegobernadora Hebe Casado profundizó su línea cuestionadora y difundió el mensaje del gobierno de Javier Milei: “No hay memoria, verdad y justicia con la historia incompleta, con relatos parcializados”, manifestó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/hebesil/status/2036417209120051390&partner=&hide_thread=false No hay memoria, verdad y justicia con la historia incompleta, con relatos parcializados. https://t.co/URBYAmi9Pw — Hebe Casado (@hebesil) March 24, 2026

Recién al mediodía, cuando era notorio el silencio de Cornejo, apareció en Instagram una publicación compartida por su cuenta y la del Gobierno provincial. El mensaje fue el siguiente: "A 50 años de un hecho que marcó nuestra historia como sociedad, reafirmamos el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia como pilares de la democracia".

"Es nuestra responsabilidad transmitirlo a las nuevas generaciones y seguir construyendo una ciudadanía comprometida", sostuvo el mensaje del gobernador.

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El peronismo convoca a marchar

El PJ Mendoza utilizó las redes sociales para convocar a sus militantes a marchar este 24 de marzo junto a los organismos de Derechos Humanos.

“A 50 años de la última dictadura militar, nos encontramos para mantener viva la Memoria por la Verdad y la Justicia. Concentramos en San Martín y San Lorenzo a partir de las 17 h”, señaló la publicación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PJ_Mza/status/2036263423000879327&partner=&hide_thread=false MAÑANA MARCHAMOS



A 50 años de la última dictadura militar, nos encontramos para mantener viva la Memoria por la Verdad y la Justicia.



Concentramos en San Martín y San Lorenzo a partir de las 17h pic.twitter.com/p8LEbUJp69 — PJ Mendoza (@PJ_Mza) March 24, 2026

En tanto, la senadora Anabel Fernández Sagasti publicó una imagen en sus redes sociales con un texto del escritor Juan Solá y agregó: “Más que nunca, Nunca más”.