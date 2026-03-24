A medio siglo del golpe de Estado, un informe especial de Los Andes reconstruye el impacto de la dictadura en Mendoza: 275 víctimas, historias que aún duelen y un proceso de justicia que sigue en marcha.

A 50 años del golpe: el informe audiovisual de Los Andes de la Mendoza más oscura

El trabajo repasa el contexto previo al golpe, marcado por la crisis política, económica y social que derivó en la caída del gobierno de Isabel Perón y la instauración de la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. A partir de ese momento, se inició el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, que dio paso a una etapa de represión sistemática, censura y desapariciones.

Embed - A 50 años del golpe. Crónica y testimonios de la etapa más oscura del país El informe pone el foco en Mendoza, donde el impacto fue inmediato y contundente. Según datos relevados, entre 1971 y 1983 se registraron al menos 275 personas desaparecidas o asesinadas, con un pico de violencia en 1976 y 1977. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, en muchos casos estudiantes, trabajadores y militantes.

WhatsApp Image 2026-03-24 at 9.21.50 AM (1) A 50 años del golpe: el informe audiovisual de Los Andes de la Mendoza más oscura A través de historias concretas, el video recupera trayectorias de vida atravesadas por el horror, como las de María del Carmen Marín y su padre Carlos, o los hermanos Raúl y Luis Bustamante, todos desaparecidos en 1977. Sus casos reflejan el accionar de un sistema represivo que operó mediante secuestros, centros clandestinos y persecución a familias enteras.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) El reportaje también aborda el funcionamiento del aparato represivo en la provincia, con espacios como el D2, principal centro clandestino de detención, y otros lugares utilizados para la tortura y el cautiverio.