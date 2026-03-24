Quién es Miriam Fernández, la mendocina y nieta restituida 127 del polémico video del gobierno de Milei

En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobierno de Javier Milei difundió un video que reavivó el debate sobre el pasado reciente bajo el concepto -ya conocido- de " memoria completa ". Una de sus voces centrales es Miriam Fernández, mendocina y nieta restituida número 127, cuya historia personal combina elementos que tensionan los relatos tradicionales sobre la fecha.

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“Mi nombre es Miriam Fernández , soy nieta restituida, la número 127. Recuperé mi identidad en el 2017 ”, expresa en el adelanto del video titulado “Por la Justicia y la Verdad completa” publicado por la Casa Rosada en el 50° aniversario del golpe de Estado.

Allí también sostiene: “ Para sanar en este país y para sanar como ciudadano tenemos que contar la historia verdadera”.

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Fernández es hija de María del Carmen “Pichona” Moyano y Carlos Poblete , militantes montoneros secuestrados en 1977 . Nació en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros clandestinos de la dictadura. A los pocos días de vida fue entregada a otra familia.

Esa familia estuvo integrada por Armando Fernández, expolicía luego condenado por delitos de lesa humanidad , y por Iris Yolanda Luffi. Durante años fue criada como hija biológica de ambos, en una historia que recién se esclareció décadas más tarde mediante análisis genéticos.

En el video, la mendocina plantea su propia mirada sobre lo ocurrido: “La sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo. Creo que la historia me puso en un camino en el que estuve de un lado y del otro, conocí una historia y la otra y ahora mi intención es que se conozca la historia completa”.

En 2021, la Justicia condenó a Fernández Miranda, a Abelardo Santiago Garay y a Luffi por la apropiación y ocultamiento de identidad. En ese proceso se acreditó que la beba había sido inscripta como hija propia tras ser separada de su madre biológica en cautiverio.

En paralelo, Fernández también dejó en claro su vínculo emocional con quienes la criaron.

En una entrevista de 2021 con Los Andes, la mujer expresó: "Me hicieron las pruebas de ADN que dieron como resultado mi verdadera identidad y comenzó este proceso doloroso para mis padres. Mi mamá fue clara, me dijo que volvería a recibir a una beba en las mismas condiciones y que no se arrepiente de nada".

A pesar de reconocer su origen biológico, su postura se mantiene firme: “Nací así, fui criada así y moriré siendo así”.

"Las cosas suceden por algo. Sigo siendo una mujer agradecida. Amo a mi familia y la defenderé a morir", dijo a este diario, al insistir en que confía en el relato de sus padres adoptivos.

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