Cayó un ladrón en Tupungato con curiosos objetos robados: tenía un consolador y una corneta, entre otras cosas

Un adolescente de 17 años fue detenido en Tupungato tras ser sorprendido con diversos elementos de dudosa procedencia , entre los que se destacaba un llamativo botín que incluía desde equipos de sonido hasta objetos personales.

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La aprehensión se produjo en la zona de Callejón Blanco , luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un joven que circulaba en bicicleta en actitud sospechosa.

Al momento del procedimiento, según informó el medio El Cuco, el menor se trasladaba en una bicicleta rodado 26 y llevaba consigo:

Todos los elementos fueron secuestrados por el personal policial y el joven fue trasladado a la dependencia correspondiente.

Los investigadores sospechan que los objetos podrían estar vinculados a un robo ocurrido durante la madrugada , cuando un hombre denunció que desconocidos sustrajeron pertenencias del interior de su auto. Al momento del hecho, el vehículo se encontraba estacionado en una intersección de Tupungato.

Según la víctima, al regresar al vehículo lo encontró con las puertas abiertas y constató el faltante de varios elementos, entre ellos equipos de audio y una corneta. Por el hecho interviene el ayudante fiscal de turno, quien ordenó la actuación de Policía Científica y personal de investigaciones para determinar la procedencia de los objetos y establecer responsabilidades.

Además, las autoridades trabajan en el análisis de cámaras de seguridad y solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan avanzar en la causa.