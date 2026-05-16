Las Heras: pactó un encuentro por Facebook para "comprar" su moto robada y el vendedor terminó detenido

El dueño reconoció el rodado en una publicación, coordinó la entrega en la Plaza Marcos Burgos y la Policía detuvo al sospechoso de 22 años.

En un operativo llevado a cabo en el departamento de Las Heras, efectivos policiales recuperaron una moto robada que había sido publicada a la venta a través de Facebook y detuvieron a un joven de 22 años.

El hecho comenzó a gestarse cuando un hombre de 28 años, descubrió a través de publicaciones de la red social que su motocicleta Corven Energy 110 cc, la cual le había sido robada una semana antes, estaba a la venta.

Tras dar aviso a las autoridades, la víctima pactó un encuentro con el vendedor en la plaza Marcos Burgos del departamento de Las Heras para concretar la supuesta operación.

Sin sospechar que su comprador era en realidad el dueño del vehículo y que la zona estaba custodiada por efectivos policiales, el sospechoso, identificado como A. G. (22), se presentó en el lugar con el rodado. En ese instante, los agentes procedieron a su inmediata aprehensión y al secuestro de la moto.