25 de marzo de 2026 - 19:30

Un camión se quedó sin frenos y provocó un choque en cadena en Guaymallén

El conductor del camión terminó colisionando a un auto; este último impactó por desplazamiento a una moto. Los tres conductores dieron negativo en alcoholemia.

Un camión sin frenos provocó un choque múltiple en Guaymallén.

Un camión sin frenos provocó un choque múltiple en Guaymallén.

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Prensa Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial en cadena se registró este lunes por la tarde en Guaymallén, cuando un camión que habría sufrido una falla mecánica embistió a un auto y a una moto, dejando como saldo un herido.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16.17 de este miércoles, en la intersección de calles Lamadrid y Uspallata, según informaron fuentes policiales.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el camión —un Ford 7.000 conducido por un hombre de 33 años— circulaba por el Acceso Sur en dirección sur-norte cuando se habría quedado sin frenos.

Ante esta situación, el conductor intentó detener la marcha desviándose hacia calle Uspallata, que presenta una pendiente ascendente, con la intención de frenar el vehículo. Sin embargo, no logró controlarlo.

Un camión sin frenos provocó un choque múltiple en Guaymallén
Un camión sin frenos provocó un choque múltiple en Guaymallén.

Un camión sin frenos provocó un choque múltiple en Guaymallén.

Al llegar a la intersección con Lamadrid, el camión colisionó por alcance a un Fiat Siena, manejado por un hombre de 53 años. Como consecuencia del impacto, el automóvil se desplazó e impactó contra una motocicleta Motomel 110 cc, conducida por un joven de 29 años.

Finalmente, el camión continuó su recorrido descontrolado hasta chocar contra el guardarraíl del lado oeste de calle Uspallata, donde logró detenerse.

Intervención y controles

El conductor de la moto fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó “politraumatismos varios, permaneciendo fuera de peligro”, y fue trasladado al hospital Carrillo para una mejor evaluación.

A los tres conductores involucrados se les practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en todos los casos. En el lugar trabajó personal de Tránsito Municipal, que realizó las actuaciones correspondientes, con intervención de la Oficina Fiscal de Accidentes de Tránsito.

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