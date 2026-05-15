Historias con sabor a miel: los 14 años de "Uco Miel", el evento que es el corazón de la apicultura en Valle de Uco

A nivel nacional, del 14 al 20 de mayo se celebra la Semana de la Miel bajo el lema “Miel Argentina, calidad que se consume y se exporta”. En ese contexto, el Valle de Uco volvió a convertirse en escenario de la XIV edición de “Uco Miel” . La propuesta, organizada por el INTA a través de su Programa Apícola (PROAPI) junto a los municipios de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, reúne durante dos jornadas a productores, emprendedores, escuelas e instituciones vinculadas a la actividad apícola.

El encuentro tiene como eje la concientización sobre el rol de los polinizadores en la producción de alimentos y el mantenimiento de la biodiversidad, además de promover el consumo de miel y otros productos de la colmena por sus propiedades y beneficios. De este modo, y tras 14 años de trayectoria, “Uco Miel” continúa consolidándose como una propuesta destinada a fortalecer la apicultura y promover el desarrollo sostenible de la región.

Daniel Pizzolato , técnico e investigador de la Estación Experimental La Consulta , destacó el trabajo conjunto entre los jefes de agencia de INTA : Ing. Javier Castillo, Ing. Federico Fuligna e Ing. Laura Costella . Esta comisión organizadora integra también a las áreas de desarrollo productivo de cada municipio, al ISCAMEN, a la Cooperativa APITUN y a los consejos apícolas departamentales.

Respecto a las novedades de este año, Pizzolato señaló: “Entregamos reconocimientos a apicultores y técnicos por su trayectoria o para incentivar a los jóvenes vinculados a la actividad. Además, realizamos un concurso de dibujos con escuelas primarias que este año superó todas las expectativas con más de 650 obras presentadas”.

La Cooperativa APITUN juega un rol determinante en la economía local. Actualmente, sumando a sus socios y a los servicios prestados a terceros, procesa más del 30% de la miel de toda la provincia de Mendoza.

Para Pizzolato, la apicultura no solo es relevante por su volumen de producción, sino por su accesibilidad para emprendedores: “es una actividad muy interesante porque es modular. Se puede empezar con una colmena e ir multiplicándola a medida que se aprende; permite un crecimiento sostenido desde una inversión inicial pequeña”.

Además, resaltó el valor educativo de la actividad. “Siempre aparecen nuevos apicultores, especialmente jóvenes que trabajaron con grandes productores y luego formaron sus propios emprendimientos. La apicultura es una escuela en muchos aspectos: el comportamiento colectivo de la abeja ofrece elementos para trabajar la educación ambiental, lo social y la organización comunitaria”.

Cada municipio del Valle de Uco llevó adelante su etapa departamental con propuestas recreativas y charlas técnicas adaptadas a diversos públicos, desde apicultores experimentados hasta estudiantes de nivel primario. El Concurso de Dibujo UCO MIEL 2026 fue uno de los pilares de esta edición. Participaron 18 escuelas y más de 600 alumnos de 1° a 7° grado. La selección final estuvo a cargo del jurado integrado por los artistas María Alejandra Videla, Raúl Omar Aguilera, José Oscar Pintos, Regina Ortiz y Enrique Hinojosa.

Concurso de Dibujo UCO MIEL 2026 El Concurso de Dibujo UCO MIEL 2026 fue uno de los ejes de esta edición. El jurado estuvo integrado por reconocidos artistas visuales.

Los premiados fueron:

Primer Ciclo:

María Victoria Pacerini - Escuela N° 1-437 Emilia H. de Toro

Alma Arrue - Escuela Ana María Steindl

Ignacio Morales - Escuela N° 1-632 Alberto Derani

Segundo Ciclo:

Jesús Arolta - Escuela N° 1-300 Rosa Arenas de Moyano

Ignacio Ariel Toro - Escuela N° 1-147 Adolfo Tula

Bautista Platese - Escuela N° 1-369 Malvinas Argentinas

Silvina Tola González - Escuela Tte. Cnel. Francisco de Sales Torres

Felipe Manzano Adi - Escuela Emilia H. de Toro

Concurso de Dibujo UCO MIEL 2026 Del certamen participaron 18 escuelas del Valle de Uco y más de 600 alumnos de 1° a 7° grado

La XIV edición de la UCO MIEL desplegó una intensa agenda de actividades en el Valle de Uco, combinando educación, técnica y compromiso ambiental. En Tunuyán, la jornada del 14 de mayo incluyó visitas guiadas a la planta de extracción y fraccionamiento de la Cooperativa APITUN, donde el público pudo conocer de cerca el proceso productivo. Además, se instalaron stands institucionales y de productores con exposiciones de subproductos de la colmena y charlas técnicas sobre sanidad apícola y polinización.

Para cerrar la propuesta en este departamento, el 15 de mayo el grupo Vistacicles organizó una bicicleteada saludable que une la localidad de Vista Flores con las instalaciones de APITUN, culminando con una entrega de distinciones en el Vivero Municipal.

Tupungato con el foco en los futuros apicultores

En Tupungato, las actividades tienen una impronta marcadamente educativa. El Ing. Agr. Sebastián Ávila, referente regional apícola del INTA, destacó que el objetivo fue “fomentar el cuidado de los polinizadores y la apicultura para contribuir al recambio generacional. Buscamos que los jóvenes, especialmente quienes están próximos a egresar de escuelas secundarias, se entusiasmen con el mundo de las abejas y vean en esta actividad una salida productiva”.

La articulación entre la Agencia de Extensión Rural del INTA, el municipio y la Escuela Técnica Agropecuaria N° 4-212 "Camilo Carballo" confluye durante las dos jornadas en el Hotel Tupungato. En la mañana, alumnos de escuelas primarias interactuaron con productores y observaron colmenas, mientras que por la tarde, alumnos de secundaria participaron de charlas de iniciación apícola dictadas por los técnicos Javier Poblet y el propio Ávila.

UCO MIEL 2026 En la feria de stands institucionales y de productores se exhibieron distintos tipos de mieles y subproductos de la colmena, acompañados de degustaciones para el público. Daniela Campos

San Carlos hacia un registro de productores

La sede en la villa cabecera fue el Sport Club San Carlos, donde una importante concurrencia de estudiantes recorrió stands de INTA, ISCAMEN y Campos Limpios. Los espacios informativos se centraron en la educación ambiental y la importancia de la biodiversidad.

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Gonzalo Subia, director de Producción e Industria de San Carlos, resaltó el impacto de la convocatoria: “Recibimos a siete colegios del departamento. Los alumnos adquirieron conocimientos valiosos sobre la producción local. Además, ya estamos trabajando en un registro de productores apícolas para contar con datos precisos que nos permitan brindar herramientas efectivas y lograr que su producción sea más visible y competitiva en el mercado”.

A nivel nacional, desde el 1 de agosto el SENASA exigirá el Documento de Tránsito electrónico (DT-e) para trasladar material melario a las salas de extracción. Esta herramienta digitaliza el Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA), reemplaza al remito en papel y permite verificar en tiempo real que la estadía no supere las 48 horas. Además de agilizar la gestión, su autogestión ayuda a prevenir el Pequeño Escarabajo de las Colmenas (PEC) y brinda garantías sanitarias clave para abrir nuevos mercados de exportación.

"Empecemos a hablar de las mieles, no de la miel"

En el stand del INTA, Marcelo Scordo, referente de la institución en Mendoza, presentó una propuesta didáctica en la UCO MIEL para dar a conocer la riqueza melífera de la provincia. El enfoque principal fue derribar el mito de que existe un solo tipo de producto, destacando las particularidades de las variedades claras y oscuras según su origen botánico.

Sobre la importancia de distinguir las producciones, Scordo señaló: “Estamos mostrando toda la diversidad que tenemos en la región. Trajimos mieles oscuras, que provienen del pájaro bobo en zonas irrigadas, y variedades claras derivadas de jarilla, algarrobo o alfalfa. La idea es que el público perciba los diferentes aromas y sabores; que empecemos a hablar de las mieles, en plural, porque todas son diferentes según la flor que liban las abejas y el polen que queda en suspensión”.

UCO MIEL 2026 Diversidad en el frasco: Las mieles son diferentes según la flor que liban las abejas y el polen que queda en suspensión. “La miel oscura tiene un mayor contenido de hierro y minerales, mientras que la clara suele ser mucho más suave en general", explica Marcelo Scordo. Daniela Campos

Uno de los puntos más interesantes de la explicación técnica fue la comparación nutricional entre las variedades. Según explicó el especialista, el color no es solo una cuestión estética, sino un indicador de la composición del producto.

“La miel oscura tiene un mayor contenido de hierro y minerales, mientras que la clara suele ser mucho más suave en general. A veces no se entiende por qué el consumidor prefiere las mieles claras, cuando desde el punto de vista nutricional las oscuras son mucho más completas”.

Del panal al emprendimiento

Sofia Villemur Reyes, apicultora y educadora detrás de “Absumbra” encontró en las abejas mucho más que un oficio: halló una forma de transmitir conocimiento y despertar curiosidad. El emprendimiento nació “de este asombro que genera el mundo de las abejas y el mundo de la naturaleza”, explica, y justamente su nombre surge de un juego de palabras ligado al “asombro”, una emoción que atraviesa toda su propuesta.

Ingeniera Agrónoma y profesora de educación primaria, desde hace ocho años se dedica a la producción apícola y, en los últimos dos, fortaleció su proyecto a través de la divulgación y la educación. Actualmente elabora distintos productos derivados de la colmena: mieles de diferentes floraciones, tintura de propóleo, miel batida, miel con propóleo, arrope y velas de cera, mientras desarrolla talleres educativos destinados a infancias, adolescencias y personas adultas.

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“La educación me parece un cambio transformador en el mundo”, sostiene, y asegura que esa convicción es la que la impulsa a dedicar tiempo y energía al emprendimiento. En cada encuentro busca acercar el universo de las abejas desde la experiencia directa: lleva lupas estereoscópicas, microscopios y materiales didácticos para observar insectos y flores en vivo.

Además, incorpora dinámicas cooperativas inspiradas en el funcionamiento de la colmena. “Tratamos de imitar un poco los roles que hay dentro de una colmena y cómo el trabajo conjunto lleva a determinado objetivo”, explica. El cierre incluye el contacto con una colmena real, sin abejas, y una demostración sobre la vestimenta y las herramientas que utiliza una persona apicultora. Incluso invita a niñas, niños y adolescentes a ponerse el traje y experimentar esa práctica desde el juego.

Uno de los aspectos que más destaca es el impacto que generan estas experiencias analógicas en las escuelas. “No usamos las pantallas; generás un aprendizaje más concreto desde el hacer, desde la experiencia”, señala. Ver el ojo de una abeja a través de una lupa o descubrir las partes de una flor despierta fascinación tanto en estudiantes como en docentes, quienes muchas veces encuentran allí nuevas herramientas para trabajar en el aula.

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“Cuando me voy de una escuela salgo feliz, con el pecho hinchado de todo lo que di y generé”, comparte. Para ella, sembrar conocimiento sobre las abejas y la naturaleza es también una manera de formar personas más conscientes y comprometidas con el cuidado del ambiente: “Poder hacer que las infancias y las personas contemos con más conocimiento para actuar el día de mañana en pos de un mundo mejor”.

Escuela 1-280 Bernardo Quiroga, E. Bustos, San Carlos 6to grafo 2025 turno tarde La sabiduría de las abejas en el aula: el taller educativo Absumbra en sexto grado, turno tarde, de la Escuela 1-280 Bernardo Quiroga, en Eugenio Bustos, San Carlos. Gentileza Sofia Villemur Reyes

Historias que nacen de la miel

Antonia Liliana Casado dedicó gran parte de su vida a la educación. Fue directora de escuela primaria en San Carlos hasta jubilarse, pero lejos de pensar en el descanso, encontró en la apicultura una nueva vocación. Junto a su hija impulsa desde hace cuatro años un emprendimiento apícola que hoy produce y comercializa miel bajo habilitación oficial y registros RENAPA y SIGAP.

La marca se llama “Miel del cielo”, un nombre que, según relata, surgió de una experiencia reveladora durante un viaje a Bolivia cuando visitó a su hija. A partir de allí comenzaron a consolidar el proyecto: etiquetas, habilitaciones y ventas en pequeña escala que luego tomaron impulso. Sin embargo, el vínculo de Antonia con las abejas venía desde mucho antes. “Siempre me llamó la atención la apicultura”, cuenta. De joven estudió hasta tercer año en una escuela agraria, pero cuando la institución fue trasladada debió continuar en la escuela Normal de Tunuyán y dedicarse al profesorado. Aunque desarrolló toda su vida laboral en la docencia, la fascinación por la apicultura nunca desapareció. “Ya cuando me jubilé, te imaginas que yo decía... ‘Es imposible para mí. Imposible’. Pero Dios lo hace posible. Eso es bien importante”, expresa. Hoy, con 65 años, sostiene gran parte del trabajo físico que implica la actividad apícola. “Voy con la engarilla con 30 kilos de miel hasta el vehículo. Con las cajas, con los panales”, relata.

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Los comienzos fueron completamente artesanales. Junto a su hija compraron núcleos, cajas y materiales básicos, y aprendieron sobre la marcha. Si bien realizó cursos en INTA, reconoce que la verdadera experiencia llegó con la práctica cotidiana. “Los cursos básicos te preparan. Pero cuando vos lo tenés, te encontrás como si de pronto tuvieras una guardería”, compara y cuenta algunos de los desafíos que debieron aprender a manejar. “Hay que cuidarlas, porque se enferman, hay que ponerles remedio, hay que alimentarlas en el invierno, hay que reproducirlas en su época de reproducción, porque si no se enjambran y se van”, afirma.

La apicultura transformó también el espacio donde viven. El terreno comenzó a poblarse de especies pensadas especialmente para las abejas: “hemos traído plantas con flores, rosales, mentas y frutales. Todo en función de ellas”, resume. Y destaca el rol fundamental de la polinización: “Si vos tenés una planta, un frutal, y no lo visitan las abejas, si te dan, te va a dar una fruta chiquita, pero si lo visitan las abejas, te va a dar fruta grande”. Ella hace hincapié en la interdependencia "hacen que todo crezca". Con admiración, describe además el comportamiento colectivo de la colmena y el trabajo de las abejas exploradoras. “Ellas miran y si hay comida, van y llaman. Y vuelven. Y se llena, la formación es impresionante”, cuenta.

A diferencia de muchas producciones apícolas, Antonia y su hija decidieron dejar una parte importante de la cosecha para alimentar a las abejas durante el invierno. “Generalmente se saca todo. Nosotras les hemos dejado la mitad de cosecha”, explica. Y agrega: “Eso es para que ellas pasen su invierno súper bien, que lo pasen hermoso”.