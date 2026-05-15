Argentina lidera el cupo de miel sin arancel a la Unión Europea tras agotarse el primer tramo del acuerdo.

Se dio inicio al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) . En apenas semanas, se agotó el primer tramo del cupo de miel con arancel cero, dejando a la Argentina como uno de los grandes ganadores de esta etapa transitoria.

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El mecanismo vigente para 2026 habilitó un volumen de 5.000 toneladas para el período mayo-deciembre, exentas del arancel histórico del 17,3% . El primer trimestre (mayo-junio), que contaba con 1.400 toneladas, ya se encuentra completamente completo.

La celeridad con la que se consumieron las cuotas despertó críticas en Uruguay y Paraguay . Los exportadores de esos países cuestionaron que el sistema favoreció principalmente a la Argentina y Brasil.

Ante esto, la Secretaría de Agricultura aclaró que mientras se negocia un reparto definitivo, se utiliza el método FIFO (First In, First Out), donde los primeros cargamentos en ingresar obtienen el beneficio.

miel Tambores de miel preparados para exportación en medio de la disputa regional por los cupos libres de arancel hacia Europa.

Según informó Clarín, desde el Gobierno señalaron que era previsible la ventaja argentina, ya que el país es el mayor exportador de miel del bloque hacia la UE, con envíos anuales cercanos a las 27.000 toneladas.

Lucas Martínez, presidente de la Sociedad de Apicultores (SADA), explicó que entre abril y junio se registran los picos de exportación habituales de Argentina hacia el mundo.

Uno de los embarques bajo este esquema fue realizado por la empresa familiar Apícola Danangie, de Concordia, que envió 22 toneladas de miel a Alemania sin pagar aranceles.

El acuerdo prevé una apertura gradual del mercado europeo:

2027 : Se habilitarán 15.000 toneladas anuales.

Crecimiento progresivo : El cupo aumentará año a año hasta alcanzar las 45.000 toneladas anuales en 2031 .

Próximo tramo: El 1 de julio se abrirá una nueva cuota de 1.800 toneladas para el período julio-septiembre, mientras que otras 1.800 toneladas estarán disponibles entre octubre y diciembre.

La apicultura en Argentina es una actividad profundamente federal, con presencia en 22 provincias y más de 4 millones de colmenas declaradas. La provincia de Buenos Aires lidera la producción con el 44% del total nacional.

Aunque el país produce unas 80.000 toneladas anuales y exporta el 95% de su producción (principalmente a granel), el consumo interno sigue siendo una materia pendiente. En Argentina se consumen apenas 200 gramos por habitante al año, una cifra ínfima comparada con el kilo anual que registra Alemania, uno de sus principales destinos de exportación.