15 de mayo de 2026 - 10:06

Santiago Caputo ratificó en Washington el alineamiento total de Argentina con la agenda de Trump

El asesor presidencial concluyó una visita de 48 horas a Estados Unidos con el mandato de fortalecer la relación sistémica entre ambos países. En la agenda destacó la contención de la ofensiva china.

Santiago Caputo ratificó en Washington el alineamiento total de Argentina con la agenda de Trump.

Santiago Caputo ratificó en Washington el alineamiento total de Argentina con la agenda de Trump.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Santiago Caputo, el asesor clave del presidente Javier Milei, regresa hoy a Buenos Aires tras una intensa agenda en Washington D.C., donde se reunió con funcionarios de la administración de Donald Trump, miembros del Capitolio y del Departamento de Estado.

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El objetivo central de la misión fue ratificar el alineamiento de los intereses permanentes de la Argentina con la agenda geopolítica estadounidense en un contexto global complejo.

Freno a la expansión de China

Uno de los ejes centrales de las reuniones fue la preocupación estadounidense por la influencia de Beijing en América Latina. Según informó Infobae, Caputo ratificó que el gobierno de Milei avala las iniciativas de Trump, como el Escudo de las Américas y el Corolario Trump a la Doctrina Monroe, diseñadas para contener la ofensiva de Xi Jinping.

Santiago Caputo
Caputo tuvo una gira de 48 horas por Estados Unidos y ratificó el alineamiento de Argentina con la administración Trump.

Caputo tuvo una gira de 48 horas por Estados Unidos y ratificó el alineamiento de Argentina con la administración Trump.

En este sentido, el asesor presidencial les detalló a los estadounidenses las acciones de la Casa Rosada para evitar que China construya un puerto de aguas profundas en la Patagonia, multiplique sus inversiones en minerales críticos y uranio, y avance en proyectos vinculados a comunicaciones y tecnología.

Pidieron clausurar la base espacial china en Neuquén

Uno de los asesores de Trump y de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) le pidieron a Caputo clausurar la base espacial china en Neuquén, por considerarla un centro de espionaje. El asesor argumentó que hay un contrato bilateral vigente y que la denuncia podría causar daños daños diplomáticos y económicos para el país.

base espacial china en neuquén
Funcionarios estadounidenses le pidieron a Caputo clausurar la base china que está en Neuquén.

Funcionarios estadounidenses le pidieron a Caputo clausurar la base china que está en Neuquén.

Argentina busca posicionarse como el socio principal para satisfacer la demanda de insumos civiles y militares de Estados Unidos. Caputo destacó que el país cuenta con la legislación y los recursos necesarios para integrarse al Project Vault, una iniciativa lanzada por Trump en febrero.

Este proyecto combina un esquema que suma 1.700 millones de dólares de capital privado y un préstamo de 10.000 millones de dólares del EXIM Bank. “Esto se hace para garantizar que las empresas y los trabajadores estadounidenses nunca se vean perjudicados por ninguna escasez”, afirmó Trump cuando lanzó Project Vault.

Caputo hizo referencia al concepto de relación sistémica, señalando que la alianza con Washington es un proyecto estructural que debe trascender los resultados electorales. Según explicó a sus anfitriones, esta convergencia de intereses nacionales con la agenda de EE. UU. va más allá de la ambición por la reelección de Milei en 2027.

No obstante, según indicó Infobae, en Washington no pasan desapercibidos la merma en la imagen positiva de Milei y el impacto político de la causa por presunta corrupción que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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