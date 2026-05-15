15 de mayo de 2026 - 07:21

ATN: Mendoza recibió un millonario aporte de Nación por la emergencia agropecuaria

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y contempla un incremento de $7.000 millones.

Se trata de Aportes del Tesoro Nacional enviados por el Ministerio del Interior para asistencia financiera y situaciones de emergencia.

Se trata de Aportes del Tesoro Nacional enviados por el Ministerio del Interior para asistencia financiera y situaciones de emergencia.

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Los Andes | Redacción Política
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El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la incorporación de $7.000 millones provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) al Presupuesto provincial 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 868, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

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Según detalla la norma, los fondos fueron transferidos por el Ministerio del Interior de la Nación en concepto de ayuda financiera para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

La asistencia se da en el marco de la emergencia agropecuaria declarada en Mendoza a través del Decreto Provincial Nº 43/25, vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

El decreto señala que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional está previsto en la Ley de Coparticipación Federal y tiene como finalidad asistir a las provincias frente a situaciones excepcionales. En este caso, la Provincia recibió un total de $7.000 millones por parte del Gobierno nacional.

La normativa también indica que los recursos ya fueron acreditados en una cuenta específica de recaudación bajo el concepto “ATN situaciones de emergencia y desequilibrio financiero” y que la Dirección General de Presupuesto dispuso su incorporación formal a las cuentas presupuestarias del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

En el artículo 1°, el decreto establece la modificación del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2026, incrementando tanto el cálculo de recursos como el presupuesto de erogaciones en la suma de $7.000 millones.

El documento lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.

El decreto

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