ATN: Mendoza recibió un millonario aporte de Nación por la emergencia agropecuaria

La medida fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y contempla un incremento de $7.000 millones.

Se trata de Aportes del Tesoro Nacional enviados por el Ministerio del Interior para asistencia financiera y situaciones de emergencia.

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la incorporación de $7.000 millones provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) al Presupuesto provincial 2026. La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 868, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Según detalla la norma, los fondos fueron transferidos por el Ministerio del Interior de la Nación en concepto de ayuda financiera para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros.

La asistencia se da en el marco de la emergencia agropecuaria declarada en Mendoza a través del Decreto Provincial Nº 43/25, vigente hasta el 31 de marzo de 2026.

El decreto señala que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional está previsto en la Ley de Coparticipación Federal y tiene como finalidad asistir a las provincias frente a situaciones excepcionales. En este caso, la Provincia recibió un total de $7.000 millones por parte del Gobierno nacional.

La normativa también indica que los recursos ya fueron acreditados en una cuenta específica de recaudación bajo el concepto “ATN situaciones de emergencia y desequilibrio financiero” y que la Dirección General de Presupuesto dispuso su incorporación formal a las cuentas presupuestarias del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.