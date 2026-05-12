El Índice Rural Uco seguirá los precios del ajo, el orégano y la vid en el Valle de Uco

Con el objetivo de analizar datos estratégicos y ofrecer información precisa sobre precios a los productores , la Sociedad Rural del Valle de Uco lanza el Índice Rural Uco . Este relevamiento comenzará a implementarse a partir del 15 de mayo, enfocándose en una primera etapa en tres sectores clave de la región: ajo, orégano y vid .

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La iniciativa surge como una respuesta necesaria ante el cierre del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) . Al respecto, Mario Leiva, presidente de la entidad , explicó las limitaciones y la urgencia de este nuevo sistema: “Nosotros no podemos hacer el trabajo del IDR porque no tenemos los recursos. Por eso, analizamos que lo que más necesitábamos, más allá de la información técnica, era apuntar a lo más crítico: la rentabilidad de nuestra actividad ”.

Para el dirigente, la falta de datos oficiales actualizados distorsiona el mercado local. “No puede ser que una uva se esté pagando lo que valía hace dos años atrás; eso genera una distorsión en toda la cadena. Tampoco puede ser que, ante una barrera paraarancelaria como la del ajo, nosotros tengamos que dejar de producir. Hay cosas que arreglar desde el vamos”, señaló.

Posteriormente, Leiva remarcó el alcance de esta propuesta como un primer paso para el sector: “Estamos haciendo un pedacito de lo que necesita todo el sistema para empezar de otra manera”.

Ante la crisis económica “en mayúscula” que atraviesa el sector, Leiva sostiene que la producción primaria no tiene canales para cambiar o ser más competitivo. “tenemos muchos impuestos, porque no tenemos una logística barata, porque los costos laborales son altos. En realidad, los costos laborales se convierten en altos cuando vemos que la rentabilidad de esa actividad es baja”.

A su vez, anticipa que vienen épocas de cambio: “Va a haber una reconversión productiva forzosamente. La Indicación Geográfica del orégano es una muestra: favorece la producción local porque se mejora para llegar a esa inscripción y la hace más competitiva. Eso lo pudimos hacer porque hay 25 años de trabajo en información, pero queremos hacerlo para los otros productos y que no tarde tanto tiempo, sino generar un sistema en donde cada cuatro meses chequeemos el estudio original y devolvamos a los productores y a la industria cuál es la rentabilidad de ese producto”.

En este contexto, el Índice Rural Uco (IRU) avanza como una herramienta para medir la rentabilidad de la producción primaria antes de la carga tributaria:

“Es notable esta diferencia, porque yo hago un costo de lo que me sale producir un kilo de uva y después tengo que sumar los impuestos. Entonces, es un análisis ante los impuestos de lo que sale hacer un kilo de uva, de orégano y también de ajo”.

Mario Leiva - Sociedad Rural del Valle de Uco “El precio es lo que siempre se ha ocultado al productor primario. Todo el mundo sabe lo que cuesta hacer un kilo de ajo, pero nadie habla de lo que se vende”, sostiene Mario Leiva. Gentileza

Para el dirigente, esta información permitirá ordenar la cadena y promover un diseño horizontal entre la industria y el campo. “El precio es lo que siempre se ha ocultado al productor primario. Todo el mundo sabe lo que cuesta hacer un kilo de ajo, pero nadie habla de lo que se vende”, afirmó.

Con el fin de facilitar el acceso al IRU, el proyecto se sustentará en una estrategia comunicacional coordinada por Lucila Portela en el ámbito local y Bárbara Fandrich a nivel nacional. La Sociedad Rural ha priorizado esta área tras reconocerla como una falencia pendiente, con el objetivo de “poder llegar no solamente al productor, sino a toda la ruralidad que nos rodea”.

Las instancias en la métrica del Índice Rural Uco

El relevamiento técnico será coordinado por un equipo de especialistas que llevará adelante encuestas a productores locales. La metodología y el diseño del estudio estarán a cargo del economista Ernesto O' Connor, mientras que el vínculo directo y la comunicación con los productores serán coordinados por ingenieros agrónomos. La participación será voluntaria y surgirá a partir de la convocatoria abierta a los productores de la región.

El seguimiento técnico contará con referentes de trayectoria en cada cultivo: el Ing. Gabriel Testa en ajo; el Ing. Agr. Carlos Caggiati y el Lic. enólogo Héctor Scarsi en vid; y el Ing. Alfredo Baroni junto al productor y empresario Gonzalo Appiolaza en orégano.

Una entidad con despliegue territorial

La Sociedad Rural del Valle de Uco se distingue por su enfoque exclusivo en el sector productivo primario, nucleando socios de San Carlos, Tunuyán y Tupungato. A diferencia de otras cámaras con perfil agrocomercial, la entidad mantiene una identidad estrictamente agropecuaria.

Además, contempla la actividad turística siempre que esté vinculada al desarrollo agropecuario, manteniendo el foco en las necesidades y la representación de los productores primarios.