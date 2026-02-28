El fenómeno se desató pasada la una de la madrugada y afectó a San Martín, Junín, Rivadavia y, con mayor impacto, a Santa Rosa. Hubo abundante caída de granizo y actividad eléctrica. No se reportaron personas lesionadas y se esperan reportes de daños en cultivos.

Fuerte tormenta con granizo azotó la zona Este y causó daños en algunos sectores. (Gentileza Enzo González)

Una intensa tormenta con fuerte actividad eléctrica y abundante caída de granizo afectó durante la madrugada de este viernes a gran parte del corazón productivo de la zona Este provincial. El fenómeno comenzó pasada la una de la mañana y se extendió con distintos niveles de intensidad sobre los departamentos de San Martín, Junín, Rivadavia y especialmente Santa Rosa, donde se registraron los principales daños.

La precipitación incluyó una copiosa caída de granizo. Si bien el tamaño de la piedra no superó el medio centímetro de diámetro, la cantidad fue significativa y generó preocupación, en particular porque la mayoría de las fincas de la región se encuentra en plena etapa de cosecha. Hasta el momento, no se han evaluado aun los daños en los cultivos.

tormenta 1 Fuerte tormenta con granizo azotó la zona Este y causó daños en algunos sectores. (Gentileza Enzo González) Las primeras consecuencias materiales reportadas oficialmente provienen de Santa Rosa. Según el relevamiento preliminar realizado por Defensa Civil departamental y elevado a la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, se registraron entre 15 y 20 filtraciones de techos en distintos domicilios.

Además, se contabilizaron diez árboles caídos en la vía pública, que al cierre del informe se encontraban en proceso de remoción, y alrededor de quince ramas de gran porte desprendidas, algunas de las cuales provocaron obstrucciones parciales en calzadas.

tormenta 4 Fuerte tormenta con granizo azotó la zona Este y causó daños en algunos sectores. Desde el área se informó que las tareas incluyeron el relevamiento y la asistencia en viviendas afectadas, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico y Acción Social del municipio. También se realizaron cortes y despejes preventivos de ramas y árboles con riesgo de caída, y se coordinó con áreas municipales como Servicios Públicos para liberar calles mediante el uso de maquinaria vial.