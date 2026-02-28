Tras la lluvia, mejoran las condiciones para este sábado: el pronóstico del tiempo.

Tras una madrugada con lluvias y actividad eléctrica en el Gran Mendoza, este sábado amaneció nublado y fresco. Las condiciones meteorológicas mejorarán, pero solo hasta mañana.
Luego de las intensas lluvias de anoche, el último fin de semana de febrero comienza con un respiro. Sin embargo, la inestabilidad regresará el domingo.
Según el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad en disminución y poco cambio en la temperatura. Habrá vientos leves del sector sur que rotarán hacia el noreste durante la tarde. Los valores térmicos para hoy se ubicarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 29°C.
Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas por tormentas para lo que resta del día.
Sin embargo, el alivio será breve. Para mañana domingo se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. La jornada será calurosa con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. Por la noche volverá la inestabilidad por tormentas. Además, se espera un marcado ascenso de la máxima, que alcanzará los 35°C, mientras que la mínima rondará los 17°C.