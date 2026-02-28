Luego de las intensas lluvias de anoche, el último fin de semana de febrero comienza con un respiro. Sin embargo, la inestabilidad regresará el domingo.

Tras la lluvia, mejoran las condiciones para este sábado: el pronóstico del tiempo.

Tras una madrugada con lluvias y actividad eléctrica en el Gran Mendoza, este sábado amaneció nublado y fresco. Las condiciones meteorológicas mejorarán, pero solo hasta mañana.

Según el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad en disminución y poco cambio en la temperatura. Habrá vientos leves del sector sur que rotarán hacia el noreste durante la tarde. Los valores térmicos para hoy se ubicarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 29°C.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas por tormentas para lo que resta del día.