28 de febrero de 2026 - 08:37

Tras la lluvia, mejoran las condiciones para este sábado: el pronóstico del tiempo

Luego de las intensas lluvias de anoche, el último fin de semana de febrero comienza con un respiro. Sin embargo, la inestabilidad regresará el domingo.

Tras la lluvia, mejoran las condiciones para este sábado: el pronóstico del tiempo.

Tras la lluvia, mejoran las condiciones para este sábado: el pronóstico del tiempo.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tras una madrugada con lluvias y actividad eléctrica en el Gran Mendoza, este sábado amaneció nublado y fresco. Las condiciones meteorológicas mejorarán, pero solo hasta mañana.

Leé además

El pronóstico presenta un leve ascenso de la temperatura y posibilidad de lluvias en Mendoza. 

Se espera un sábado agradable y con alerta por tormentas en algunas zonas de Mendoza

Por Redacción Sociedad
Se aproxima un combo de Zonda y tormentas con granizo en Mendoza 

Doble alerta por tormentas con granizo y viento Zonda: a qué zonas afecta hoy

Por Redacción Sociedad

Según el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con nubosidad en disminución y poco cambio en la temperatura. Habrá vientos leves del sector sur que rotarán hacia el noreste durante la tarde. Los valores térmicos para hoy se ubicarán entre una mínima de 18°C y una máxima de 29°C.

Por su parte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitió alertas por tormentas para lo que resta del día.

El domingo: calor y vuelve la inestabilidad

Sin embargo, el alivio será breve. Para mañana domingo se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. La jornada será calurosa con nubosidad variable y vientos moderados del noreste. Por la noche volverá la inestabilidad por tormentas. Además, se espera un marcado ascenso de la máxima, que alcanzará los 35°C, mientras que la mínima rondará los 17°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta amarilla este viernes en Mendoza.

Viernes muy inestable en Mendoza: rige una alerta amarilla por tormentas y granizo en estas zonas

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas 

Vuelven las tormentas: las zonas alcanzadas por la alerta amarilla

Por Redacción Sociedad
Alerta amarilla por tormentas

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza para este jueves: a qué zonas alcanzará

Por Redacción Sociedad
El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza.

Sin sorpresas en el tiempo de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles

Por Redacción Sociedad