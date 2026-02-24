Sin sorpresas en el tiempo de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles

La temperatura de este miércoles no trae sorpresas para Mendoza. Se espera una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, según el pronóstico del tiempo. En la Cordillera, por su parte, se mantendrá despejado y no ofrecerá inconvenientes para los conductores de Alta Montaña.
Cómo estará el tiempo mañana y el jueves
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 18°C. En la cordillera, por su parte, se anuncia poca nubosidad.
El jueves 26 de febrero de 2026 se espera una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura, aunque con tormentas durante la noche. La máxima será de 32°C y la mínima de 17°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera se indica poca nubosidad.