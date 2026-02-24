Sin sorpresas en el tiempo de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C en Mendoza. El jueves se mantendrá la temperatura.

La temperatura de este miércoles no trae sorpresas para Mendoza. Se espera una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, según el pronóstico del tiempo. En la Cordillera, por su parte, se mantendrá despejado y no ofrecerá inconvenientes para los conductores de Alta Montaña.

Cómo estará el tiempo mañana y el jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 18°C. En la cordillera, por su parte, se anuncia poca nubosidad.