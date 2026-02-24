24 de febrero de 2026 - 20:33

Sin sorpresas en el tiempo de Mendoza: el pronóstico del tiempo para este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C en Mendoza. El jueves se mantendrá la temperatura.

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza.

El pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La temperatura de este miércoles no trae sorpresas para Mendoza. Se espera una jornada con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura, según el pronóstico del tiempo. En la Cordillera, por su parte, se mantendrá despejado y no ofrecerá inconvenientes para los conductores de Alta Montaña.

Leé además

Independiente Rivadavia - River Plate

Salieron a la venta las entradas neutrales para Independiente Rivadavia vs River Plate

Por Redacción Deportes
Discutió con Quinteros y fue borrado de los convocados.

Tensión en Independiente: discutió con Quinteros y fue borrado para el partido de hoy en Mendoza

Por Redacción Deportes

Cómo estará el tiempo mañana y el jueves

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad variable, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. La máxima será de 30°C, mientras que la mínima será de 18°C. En la cordillera, por su parte, se anuncia poca nubosidad.

El jueves 26 de febrero de 2026 se espera una jornada parcialmente nublada con ascenso de la temperatura, aunque con tormentas durante la noche. La máxima será de 32°C y la mínima de 17°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera se indica poca nubosidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cómo impacta el cambio de esquema de subsidios en lo que pagan los mendocinos

Cómo impactó el nuevo esquema de subsidios en las boletas de servicios públicos de los mendocinos

Por Sandra Conte
andres calamaro vuelve a mendoza y ya se anuncio la venta de entradas

Andrés Calamaro vuelve a Mendoza y ya se anunció la venta de entradas

Por Redacción Espectáculos
Salen a la venta las últimas entradas para la Vendimia 2026: cómo y dónde comprarlas

Salen a la venta las últimas entradas para la Vendimia 2026: cómo y dónde comprarlas

Por Redacción Sociedad
Moya ha desarrollado un sistema que utiliza algoritmos de procesamiento de datos.

Big Data al servicio del ladrillo: el algoritmo que revela los secretos del mercado inmobiliario mendocino

Por Matías Carretero