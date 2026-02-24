Andrés Calamaro vuelve a Mendoza y ya se anunció la venta de entradas

Andrés Calamaro anunció una nueva gira y Mendoza vuelve a estar entre las ciudades elegidas para sus shows. Y hoy mismo, martes 24 de febrero, comienza una preventa de entradas . Mañana, miércoles 25 de febrero, lanzarán la venta general .

Bajo el nombre de Como cantor, el ex Abuelos de la Nada y Los Rodríguez recorrerá canciones fundamentales de su carrera y piezas que forman parte del imaginario cultural argentino, el artista presenta un show potente, sostenido por una banda en vivo de gran fuerza y solidez sonora.

En Como Cantor, Calamaro explora una dimensión más esencial y profunda de su obra. Acompañado por su impecable banda en vivo, desplegará un repertorio especialmente concebido como hilo conductor de una experiencia intensa y emotiva, capaz de atravesar al público con su potencia y sensibilidad.

Como parte del tour, el músico vuelve a Mendoza el 30 de abril , para dar un único concierto en el Arena Maipú Stadium .

La preventa de entradas exclusiva clientes Visa Banco Macro comienza hoy martes 24 de febrero, a las 16 en Ticketek.com.ar .

Mientras que la venta General el miércoles 25 de febrero, a las 16, por Ticketek.com.ar y boletería del Arena (solo efectivo).

Al momento de publicar esta nota no han trascendido aún los precios de las localidades.

Calamaro se inspira en el Martín Fierro

La gira de Calamaro tiene un nombre que parte de una de las citas más emblemáticas del Martín Fierro, con la que el músico se identifica desde hace años. La idea del canto como expresión vital y territorio común es el concepto que guía esta nueva etapa y su comunicación. Con una potente banda en vivo, Calamaro recorrerá sus grandes canciones en un show donde la voz y el repertorio ocupan el centro.

Calamaro vive esta gira como un ritual y un cumplimiento del destino. Fiel a su estilo desde hace muchos años, el consagrado trovador asume esta nueva etapa valorando lo que aún permanece con un show memorable y emocionante.

Una gira internacional

Andrés Calamaro realizó más de 40 shows en el marco de su “Agenda 2025 Tour” entre Latinoamérica y Europa emocionando a multitudes. Sus últimas fechas, completamente colmadas fueron en el Hipódromo de La Plata, en el Monticello Arena de Santiago de Chile y en el Santiago Rock de la capital chilena.

Este año la experiencia inigualable de disfrutar a Andrés Calamaro en vivo, será una cita obligada en recintos muy importantes y una gran gira.