En menos de media hora: dónde ver el impactante documental sobre el capo narco "El Mencho"

La producción de casi 20 minutos cuenta cómo el líder del Cártel de Jalisto Nueva Generación creó un imperio de drogas.

El Menchos American Empire el documental de Prime Video

El Mencho's American Empire el documental de Prime Video

Uno de los contenidos más consultados es “El Mencho's American Empire”, una producción que analiza cómo el CJNG logró extender su red operativa hacia Estados Unidos. Con una duración de 19 minutos, la producción se enfoca en la consolidación del grupo criminal fuera de México y en la estrategia que le permitió disputar territorios históricamente dominados por el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

De líder regional a imperio transnacional en Prime Video

El documental pone el foco en la figura de El Mencho como arquitecto de una expansión logística sin precedentes. A través de investigaciones periodísticas, reconstruye las rutas de distribución de drogas, la inteligencia financiera y la estructura jerárquica que hicieron posible el crecimiento del CJNG más allá de las fronteras mexicanas.

La producción detalla cómo la organización diversificó mercados, estableció alianzas estratégicas y fortaleció su presencia en ciudades clave de Estados Unidos. Más allá de la violencia que suele asociarse al cartel, el informe subraya el componente empresarial y operativo detrás de su crecimiento.

“El Sicario”: el especial que expone el brazo armado de “El Mencho”

Otra producción clave para entender la dimensión del liderazgo de Oseguera Cervantes es “El Sicario” de Noticias Telemundo, un especial disponible de manera gratuita en YouTube.

Este informe periodístico ofrece un crudo relato sobre las fuerzas de choque del CJNG, con testimonios directos que describen el reclutamiento forzado y el entrenamiento tipo militar que distingue a los sicarios de Jalisco. La investigación revela el nivel de armamento, la disciplina interna y la lógica paramilitar que consolidó el poder territorial del cartel.

Mientras El Mencho's American Empire analiza la expansión estratégica y financiera, El Sicario profundiza en el engranaje humano que sostiene esa estructura: jóvenes captados, adoctrinados y convertidos en ejecutores de una organización que transformó el narcotráfico en un sistema altamente organizado y transnacional.

