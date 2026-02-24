Merlina: la megaestrella que se suma al elenco de la tercera temporada

La expectativa por el futuro de "Merlina" ya tiene novedades. Netflix anunció oficialmente que la tercera temporada de la exitosa serie está en producción y reveló qué actores formarán parte de los nuevos episodios. Además, confirmó que el rodaje ya comenzó en las afueras de Dublín, en Irlanda.

Dura 35 minutos: así es el fuerte documental de Netflix sobre tiroteos en escuelas de EE.UU.

Menos de 2 horas: el drama histórico de Netflix sobre las atrocidades en la Segunda Guerra Mundial

Desde su estreno en 2022, "Merlina" se convirtió en uno de los mayores fenómenos de la plataforma. Con su combinación de humor negro, misterio sobrenatural y drama juvenil ambientado en la Academia Nevermore, la ficción revitalizó el universo de la Familia Addams para una nueva generación.

La tercera entrega traerá de vuelta a los personajes centrales que consolidaron el éxito de la serie. Entre ellos: Jenna Ortega , nuevamente como Merlina Addams; Catherine Zeta-Jones , en el papel de Morticia Addams; Luis Guzmán , como Homero Addams; y Emma Myers , quien retoma su rol como Enid Sinclair.

El anuncio del reparto completo despertó comentarios entre los fans, especialmente por la marcada presencia de intérpretes vinculados previamente al director y productor ejecutivo Tim Burton , una constante en el universo creativo del realizador.

Entre las incorporaciones más comentadas aparece la estrella Winona Ryder, quien ya trabajó con Ortega en "Beetlejuice Beetlejuice" y ahora interpretará a un personaje inédito llamado Tabitha.

Embed - Merlina: Temporada 3 | Anuncio del elenco | Netflix

Chris Sarandon, recordado por ser la voz original de Jack Skellington en El extraño mundo de Jack; Oscar Morgan, conocido por su participación en Gotham Knights; Noah Taylor, quien formó parte de Charlie y la fábrica de chocolate; y Eva Green, que dará vida a Ophelia Frump, la hermana de Morticia. Green ya había trabajado con Burton en Sombras Tenebrosas.

La elección de estos nombres refuerza la identidad gótica y cinematográfica que caracteriza a la serie, con un elenco que mezcla figuras consolidadas y nuevos talentos.

Chris Sarandon, recordado por ser la voz original de Jack Skellington en El extraño mundo de Jack Chris Sarandon, recordado por ser la voz original de Jack Skellington en El extraño mundo de Jack gentileza

De qué tratará la tercera temporada de "Merlina"

Según adelantaron Burton y los creadores Al Gough y Miles Millar, la nueva temporada profundizará en la evolución de Merlina como vidente y en su vínculo con su tía Ophelia.

Merlina Netflix presentó sus nuevos estrenos para lo que resta del 2025. web

La historia se desarrollará en Irlanda e introducirá nuevos estudiantes y profesores en la Academia Nevermore, además de desenterrar secretos de la familia Addams que permanecieron ocultos durante generaciones.

Cuándo se estrena la tercera temporada de "Merlina"

El estreno de la tercera temporada de "Merlina" en Netflix está previsto para fines de 2026 o comienzos de 2027.