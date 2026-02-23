La nueva serie documental con Steven Spielberg que llega a Netflix: su tráiler ya rompió récords

Cuenta con cuatro episodios y su primer avance ya tiene 25 millones de reproducciones en redes sociales.

Netflix y el tráiler que rompe récords con una nueva serie documental, junto a Steven Spielberg

El nuevo documental sobre dinosaurios que llega a Netflix ya rompió récords incluso antes de su estreno. Con más de 25 millones de visualizaciones acumuladas en su tráiler, la producción respaldada por el gran Steven Spielberg se convirtió en uno de los lanzamientos más esperados del año.

“Los Dinosaurios” no es una nueva entrega de "Jurassic Park". Se trata de una ambiciosa producción documental que apuesta por el rigor científico, la reconstrucción digital de última generación y una narrativa épica para contar la historia completa de estas criaturas, desde su aparición en el período Triásico hasta su extinción.

La producción contará con cuatro capítulos y estará narrado por Morgan Freeman, una voz que refuerza el tono épico y solemne del relato. El equipo creativo es el mismo que estuvo detrás de Nuestro planeta, lo que garantiza un estándar visual de alto nivel.

Un tráiler que superó todas las expectativas El fenómeno comenzó apenas se publicó el tráiler oficial. En poco más de dos semanas, el adelanto acumuló 11,4 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Netflix, 14,5 millones en X (Twitter), 1,2 millones en TikTok y cientos de miles más en Instagram. En total, más de 25 millones de visualizaciones que posicionaron al documental por encima de producciones de ficción que, a priori, parecían mucho más potentes.

Embed - The Dinosaurs | Official Trailer | Netflix En el canal oficial de la plataforma, solo fue superado este año por los avances de "El botín" y "Máquina de Guerra", un dato llamativo si se tiene en cuenta que hablamos de un documental y no de una superproducción de acción o fantasía.