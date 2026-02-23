23 de febrero de 2026 - 10:59

La nueva serie documental con Steven Spielberg que llega a Netflix: su tráiler ya rompió récords

Cuenta con cuatro episodios y su primer avance ya tiene 25 millones de reproducciones en redes sociales.

Netflix y el tráiler que rompe récords con una nueva serie documental, junto a Steven Spielberg 

“Los Dinosaurios” no es una nueva entrega de "Jurassic Park". Se trata de una ambiciosa producción documental que apuesta por el rigor científico, la reconstrucción digital de última generación y una narrativa épica para contar la historia completa de estas criaturas, desde su aparición en el período Triásico hasta su extinción.

La producción contará con cuatro capítulos y estará narrado por Morgan Freeman, una voz que refuerza el tono épico y solemne del relato. El equipo creativo es el mismo que estuvo detrás de Nuestro planeta, lo que garantiza un estándar visual de alto nivel.

Un tráiler que superó todas las expectativas

El fenómeno comenzó apenas se publicó el tráiler oficial. En poco más de dos semanas, el adelanto acumuló 11,4 millones de reproducciones en el canal de YouTube de Netflix, 14,5 millones en X (Twitter), 1,2 millones en TikTok y cientos de miles más en Instagram. En total, más de 25 millones de visualizaciones que posicionaron al documental por encima de producciones de ficción que, a priori, parecían mucho más potentes.

Embed - The Dinosaurs | Official Trailer | Netflix

En el canal oficial de la plataforma, solo fue superado este año por los avances de "El botín" y "Máquina de Guerra", un dato llamativo si se tiene en cuenta que hablamos de un documental y no de una superproducción de acción o fantasía.

Además, el tráiler logró superar en impacto inicial a nuevas temporadas de series consolidadas como "One Piece", "Bridgerton" y "El agente nocturno".

Spielberg y los dinosaurios: una asociación inevitable

Cada vez que el nombre de Steven Spielberg aparece junto a dinosaurios, la memoria colectiva viaja automáticamente a "Jurassic Park". Aquella película de 1993 no solo revolucionó los efectos especiales, sino que desató una verdadera “dinomanía” global que marcó a toda una generación.

Décadas después, la franquicia continuó con éxitos como "Jurassic World: renace", que el año pasado recaudó 869 millones de dólares en taquilla, demostrando que el interés por estas criaturas sigue intacto.

Embed - JURASSIC WORLD: EL RENACER - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

En esta ocasión, el enfoque es distinto. No hay parque temático fuera de control ni aventura de supervivencia. Spielberg no dirige los episodios, pero sí participa como productor ejecutivo. Supervisa el tono, respalda la apuesta tecnológica y vuelve a asociar su nombre con el asombro que generan los gigantes prehistóricos.

Fecha de estreno de la serie documental de Spielberg

El estreno de la serie documental, que promete combinar datos científicos actualizados con recreaciones hiperrealistas, está previsto para el 6 de marzo en Netflix.

