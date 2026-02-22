La producción de 1986 recupera su éxito en el streaming. Enterate por qué su protagonista decidió alejarse de los grandes blockbusters tras este hito adolescente.

Dura 96 minutos en Netflix: la película de los 80 que marcó a una generación y vuelve a ganar fans.

Netflix incorporó a su catálogo "La chica de rosa", el film de 1986 escrito por John Hughes que vuelve a capturar la atención de la audiencia. Más allá de la nostalgia, el relanzamiento pone el foco en Molly Ringwald, la estrella que en su mejor momento decidió rechazar papeles protagónicos en éxitos masivos de Hollywood.

La película, conocida originalmente como "Pretty In Pink", se ha consolidado con el tiempo como una pieza icónica de la cinematografía de los años 80. Con una duración total de 1 hora y 36 minutos, la trama presenta una historia de contrastes sociales donde una joven de clase baja enfrenta el temor de que su realidad económica afecte su vínculo con un compañero de familia adinerada.

image Molly Ringwald. La dirección de Howard Deutch y la producción de Lauren Shuler Donner, junto al guion de John Hughes, lograron reunir a un elenco que hoy se percibe como un seleccionado de talentos. Entre los nombres destacan Harry Dean Stanton, Jon Cryer, Annie Potts, James Spader y Andrew McCarthy.

El fenómeno del Brat Pack y la marca de John Hughes Esta producción no es una comedia adolescente aislada, sino que se identifica comúnmente como una película del "Brat Pack". Este término define a un grupo específico de jóvenes actores estadounidenses que aparecieron con frecuencia juntos en diversas producciones orientadas al público juvenil durante la década de 1980. La química entre ellos y la repetición de elencos generaron una identidad cultural que hoy vuelve a ser relevante gracias a las plataformas de streaming.

La vigencia de "La chica de rosa" radica en cómo encapsula la transición del cine adolescente hacia historias con mayor carga emocional y conflictos de clase, bajo la visión creativa de John Hughes. Ringwald personificó este cambio, aunque su trayectoria posterior se vio marcada por decisiones que sorprendieron a los críticos de la época, como el rechazo a protagonizar "Ghost" y "Pretty Woman". Estas omisiones profesionales, registradas en la historia de Hollywood, transformaron su figura de una potencial estrella de megaéxitos en un ícono de culto permanente para el grupo actoral que dominó la pantalla hace cuatro décadas.

Embed - PRETTY IN PINK | Official Trailer | Paramount Movies Dónde ver este clásico de culto hoy En la actualidad, el acceso a estas producciones varía según la región geográfica, lo que genera un interés renovado cada vez que una plataforma líder como Netflix la suma a su oferta. En Argentina, los suscriptores de dicho servicio pueden encontrarla bajo el título "La chica de rosa", mientras que en otros países como España su disponibilidad se limita al alquiler en Apple TV y Prime Video. El interés por este tipo de contenidos demuestra que el público actual valora las historias breves y directas frente a las producciones contemporáneas que suelen superar las dos horas de duración. La figura de Molly Ringwald sigue despertando curiosidad, especialmente por lo que pudo haber sido su carrera si hubiera aceptado los roles que finalmente consagraron a otras actrices en la década de los 90.