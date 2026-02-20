La despedida de Eric Dane: la íntima entrevista que el actor dio antes de morir y que podrá verse en Netflix

Una triste noticia impactó en Hollywood luego de confirmarse el fallecimiento de Eric Dane, a los 53 años. El actor, recordado por su icónica interpretación del Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy, murió tras una intensa batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que había hecho pública en abril del año pasado.
A pocos días de su partida, Netflix estrenó una entrevista exclusiva con el interprete, grabada antes de su muerte.
El segmento forma parte de la serie documental ‘Famous Last Words’, que ya se encuentra disponible en Estados Unidos. Aunque por razones de localización el estreno podría demorar en llegar a Argentina.
La última entrevista del actor
Desde la cuenta oficial de Netflix en X, compartieron fragmentos de esta conversación grabada en noviembre de 2025.
“Antes de su muerte, Eric Dane concedió una entrevista con el entendimiento de que solo sería compartida con el mundo después de su fallecimiento”, comentaron en el posteo.
En la conversación, Dane reflexionó sobre su batalla contra la enfermedad, su pasado con las adicciones y el profundo vínculo con su esposa, Rebecca Gayheart.
“Para cuando alguien vea esto, nunca me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca”, confesó el actor.
El emotivo mensaje para sus hijas
Uno de los momentos considerados más emotivos de la entrevista es cuando el actor aprovecha para dejarles consejos a sus hijas: “Billy y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial. (…) Quiero contarles cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad”.
De manera de despedida, Dane dedica parte de la charla para aconsejar a sus hijas: “Primero, vive ahora. Ahora mismo, en el presente. (…) El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento. (…) Segundo, enamórate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo, sino de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría”.
Finalmente, dejó unas últimas palabras cargadas de amor y mensajes de fortaleza“Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo poco a poco, pero nunca me arrebatará el espíritu. Son fuertes y resilientes. (…) Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo”.