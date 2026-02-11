11 de febrero de 2026 - 20:42

Dolor en Hollywood: murió el actor James Van Der Beek tras una dura enfermedad

El actor, que había revelado en 2024 que padecía cáncer colorrectal, falleció a los 48 años. Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado publicado por su esposa en redes sociales.

Murió a los 48 años James Van Der Beek, protagonista de la serie "Dawson's Creek".

Foto:

Getty
James Van Der Beek murió este miércoles a los 48 años; así lo confirmó su familia en un comunicado. El actor, conocido por ser protagonista de Dawson’s Creek e ídolo juvenil de los años 90, había revelado en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, expresó su esposa, Kimberly Van Der Beek, en un mensaje publicado en Instagram. En el texto destacó que su esposo “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”.

Van Der Beek alcanzó gran popularidad al interpretar a Dawson Leery en el drama adolescente que se emitió entre 1998 y 2003. En los últimos años participó en un episodio de Walker y en la película de Tubi Sidelined: The QB and Me.

Tras hacer público su diagnóstico, el actor utilizó sus redes para concienciar sobre la enfermedad y mantener un vínculo cercano con sus seguidores. Sus problemas de salud lo llevaron a retirarse de los escenarios y a participar de manera virtual en un reencuentro del elenco en septiembre pasado.

Apareció proyectado en el Richard Rodgers Theatre durante una lectura en vivo del episodio piloto a beneficio de F Cancer y de él mismo, mientras Lin-Manuel Miranda lo reemplazó en escena. Allí agradeció: “Gracias a cada una de las personas que están aquí”.

Los protagonistas de Dawson's Creek
Michelle Williams, James Van Der Beek, Katie Holmes y Joshua Jackson, los protagonistas de Dawson's Creek.

“Dawson’s Creek”, cuya apertura incluía “I Don’t Want To Wait” de Paula Cole, marcó a una generación por su abordaje de la sexualidad adolescente y lanzó a la fama a actores como Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams. Con el tiempo, Van Der Beek optó por parodiar su propia imagen en producciones como Funny Or Die y en el videoclip “Blow” de Kesha.

“Es difícil competir con algo que fue el fenómeno cultural que fue ‘Dawson’s Creek’”, dijo a Vulture en 2013, tras no lograr 'despegarse' de la serie. “Se emitió mucho tiempo. Son muchas horas interpretando a un personaje frente a la gente. Así que es natural que te asocien con eso”.

