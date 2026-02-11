Dolor en Hollywood: murió el actor James Van Der Beek tras una dura enfermedad

James Van Der Beek murió este miércoles a los 48 años; así lo confirmó su familia en un comunicado. El actor , conocido por ser protagonista de Dawson’s Creek e ídolo juvenil de los años 90, había revelado en noviembre de 2024 que padecía cáncer colorrectal .

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana” , expresó su esposa, Kimberly Van Der Beek , en un mensaje publicado en Instagram. En el texto destacó que su esposo “enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia” .

Van Der Beek alcanzó gran popularidad al interpretar a Dawson Leery en el drama adolescente que se emitió entre 1998 y 2003. En los últimos años participó en un episodio de Walker y en la película de Tubi Sidelined: The QB and Me.

Tras hacer público su diagnóstico, el actor utilizó sus redes para concienciar sobre la enfermedad y mantener un vínculo cercano con sus seguidores . Sus problemas de salud lo llevaron a retirarse de los escenarios y a participar de manera virtual en un reencuentro del elenco en septiembre pasado.

Apareció proyectado en el Richard Rodgers Theatre durante una lectura en vivo del episodio piloto a beneficio de F Cancer y de él mismo, mientras Lin-Manuel Miranda lo reemplazó en escena. Allí agradeció: “Gracias a cada una de las personas que están aquí” .

Los protagonistas de Dawson's Creek Michelle Williams, James Van Der Beek, Katie Holmes y Joshua Jackson, los protagonistas de Dawson's Creek. Getty

“Dawson’s Creek”, cuya apertura incluía “I Don’t Want To Wait” de Paula Cole, marcó a una generación por su abordaje de la sexualidad adolescente y lanzó a la fama a actores como Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams. Con el tiempo, Van Der Beek optó por parodiar su propia imagen en producciones como Funny Or Die y en el videoclip “Blow” de Kesha.

“Es difícil competir con algo que fue el fenómeno cultural que fue ‘Dawson’s Creek’”, dijo a Vulture en 2013, tras no lograr 'despegarse' de la serie. “Se emitió mucho tiempo. Son muchas horas interpretando a un personaje frente a la gente. Así que es natural que te asocien con eso”.