Kurt Cobain no se suicidó, según una nueva investigación forense que habla de "homicidio"

El 5 de abril de 1994, con apenas 27 años, Cobain fue hallado sin vida y la Oficina del Médico Forense del condado de King determinó que se trató de un disparo autoinfligido con una Remington Model 11 calibre 20. La Policía de Seattle respaldó esa versión y el caso quedó cerrado . Sin embargo, un grupo privado integrado por científicos forenses decidió revisar la autopsia y los registros de la escena.

Según la investigadora Michelle Wilkins , tras varios días de análisis el equipo detectó inconsistencias que, a su criterio, no encajan con una muerte instantánea por arma de fuego.

El informe, que fue sometido a revisión académica y aceptado por el International Journal of Forensic Science (según publicó Daily Mail), expone diez puntos que sostienen la hipótesis de que Cobain habría sido previamente incapacitado con una sobredosis de heroína.

De acuerdo con el trabajo, ciertos hallazgos en órganos como el cerebro y el hígado, además de signos compatibles con falta de oxígeno, serían más habituales en muertes por sobredosis que en un disparo letal inmediato. También remarcan la presencia de líquido en los pulmones, hemorragias oculares y otros indicadores que, según los investigadores, sugerirían un proceso de agonía más prolongado.

El análisis independiente también pone el foco en detalles de la escena. El llamado “kit de heroína” fue encontrado ordenado y a cierta distancia del cuerpo, con jeringas tapadas y restos de droga similares entre sí, algo que consideran poco frecuente en un suicidio. Asimismo, cuestionan la posición del arma, la ubicación del cartucho expulsado y la aparente limpieza de una de las manos del músico, elementos que no coincidirían con la mecánica del disparo.

Departamento de Policía de Seattle El detective de la policía de Seattle Mike Ciesynski sostiene la escopeta utilizada en el suicidio de Kurt Cobain. Departamento de Policía de Seattle

Otro punto controversial es la nota atribuida a Cobain. Para Wilkins, la mayor parte del texto parece una reflexión sobre su carrera y su vínculo con la música, mientras que las últimas líneas, donde se interpreta una despedida, presentarían diferencias en la caligrafía y el tamaño de la letra. El equipo plantea dudas sobre la autoría de ese tramo final.

La nota de suicido de Kurt Cobain. Los investigadores revelan que existe una discrepancia visual y estilística evidente entre el cuerpo del texto y las últimas cuatro líneas. La nota de suicido de Kurt Cobain. Los investigadores revelan que existe una discrepancia visual y estilística evidente entre el cuerpo del texto y las últimas cuatro líneas. Policía de Seattle

La respuesta de las autoridades

Desde las autoridades, la respuesta fue clara. La Oficina del Médico Forense del condado de King aseguró que la autopsia original se realizó bajo todos los protocolos y que no existen nuevas pruebas que justifiquen reabrir el caso. La Policía de Seattle ratificó su postura histórica y descartó iniciar una nueva investigación.

Por ahora, el caso Kurt Cobain sigue oficialmente cerrado como suicidio. Sin embargo, estas nuevas conclusiones reavivan un debate que nunca terminó de apagarse y que, tres décadas después, vuelve a poner bajo la lupa una de las muertes más impactantes en la historia del rock.