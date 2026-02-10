Se conoció la causa de la muerte de la reconocida actriz Catherine O'Hara

Al conocerse la noticia, su mánager confirmó el deceso y señaló que la actriz atravesaba una breve enfermedad, aunque no brindó demasiados detalles ni informó la causa . Sin embargo, se dio a conocer el certificado de defunción emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, al que tuvo acceso la revista People.
Develaron la causa de la muerte de la actriz
Según el documento, Catherine O'Hara falleció a los 71 años en California, Estados Unidos, luego de sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base.
El certificado fue firmado por el oncólogo que la trataba desde marzo del año pasado, quien indicó que la vio por última vez el 27 de enero. De acuerdo con reportes difundidos por TMZ y otros medios estadounidenses, la actriz se encontraba en su casa de Los Ángeles cuando sufrió una descompensación durante la madrugada.
Roles icónicos en la industria de Hollywood
Entre sus trabajos más recordados se encuentran Kate McCallister, la madre de Kevin en la franquicia Mi pobre angelito (Home Alone), cuyo icónico grito de "¡Kevin!" es parte de la memoria colectiva del cine. Recientemente logró volver icónico su personaje de Moira Rose, su papel en la serie Schitt’s Creek, que le otorgó un renovado éxito internacional y el reconocimiento de la crítica.
También es reconocida por ser Delia Deetz, la excéntrica artista en Beetlejuice (1988), papel que retomó recientemente en la secuela de 2024.
Su partida marca el fin de una era para la comedia física y el humor inteligente que ella tan bien supo representar. Colegas y fanáticos se despidieron de ella a través de redes sociales y dejaron mensajes de cariños y destacaron su talento, carisma e impacto en la cultura popular. Por su parte Macaulay Culkin, dedicó un tierno posteo para despedir a su "madre de la ficción": “Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Te quiero. Nos vemos luego”.