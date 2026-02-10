Se conoció la causa de la muerte de la reconocida actriz Catherine O'Hara

El actriz falleció a los 71 años el pasado 30 de enero y recientemente salió a la luz el certificado de defunción que brinda más detalles de la causa del deceso.

Según el certificado de defunción, la actriz Catherine O'Hara murió a causa de una embolia pulmonar a sus 71 años.

El pasado viernes 30 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O’Hara, una de las memorables figuras de Hollywood, reconocida principalmente por sus papeles en "Mi Pobre Angelito" y "Beetlejuice". Su muerte conmocionó a la industria y a fanáticos, dejando un vacío irreemplazable.

Al conocerse la noticia, su mánager confirmó el deceso y señaló que la actriz atravesaba una breve enfermedad, aunque no brindó demasiados detalles ni informó la causa . Sin embargo, se dio a conocer el certificado de defunción emitido por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, al que tuvo acceso la revista People.

Develaron la causa de la muerte de la actriz Según el documento, Catherine O'Hara falleció a los 71 años en California, Estados Unidos, luego de sufrir una embolia pulmonar, con cáncer rectal como enfermedad de base.

El certificado fue firmado por el oncólogo que la trataba desde marzo del año pasado, quien indicó que la vio por última vez el 27 de enero. De acuerdo con reportes difundidos por TMZ y otros medios estadounidenses, la actriz se encontraba en su casa de Los Ángeles cuando sufrió una descompensación durante la madrugada.

Roles icónicos en la industria de Hollywood Entre sus trabajos más recordados se encuentran Kate McCallister, la madre de Kevin en la franquicia Mi pobre angelito (Home Alone), cuyo icónico grito de "¡Kevin!" es parte de la memoria colectiva del cine. Recientemente logró volver icónico su personaje de Moira Rose, su papel en la serie Schitt’s Creek, que le otorgó un renovado éxito internacional y el reconocimiento de la crítica.