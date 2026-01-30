Murió la premiada actriz Catherine O'Hara, reconocida por "Mi Pobre Angelito" y "Beetlejuice"

El mundo del cine y la televisión ha perdido a una de sus luces más brillantes. Este viernes 30 de enero de 2026 , se confirmó el fallecimiento de la actriz canadiense Catherine O’Hara , noticia que fue adelantada por el medio TMZ y ratificada posteriormente por su representante ante medios como Variety y People. Aunque algunas fuentes iniciales no precisaron la causa, se informó que la actriz murió tras una breve enfermedad .

O’Hara, nacida en Toronto en 1954, construyó una trayectoria de más de cinco décadas que la consolidó como una figura clave en la comedia moderna. Su versatilidad le permitió navegar desde el humor ácido hasta personajes entrañables que marcaron a múltiples generaciones.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran Kate McCallister, la madre de Kevin en la franquicia Mi pobre angelito (Home Alone), cuyo icónico grito de "¡Kevin!" es parte de la memoria colectiva del cine. Recientemente logró volver icónico su personaje de Moira Rose, su papel en la serie Schitt’s Creek, que le otorgó un renovado éxito internacional y el reconocimiento de la crítica.

También es reconocida por ser Delia Deetz , la excéntrica artista en Beetlejuice (1988), papel que retomó recientemente en la secuela de 2024. La actriz había tenido colaboraciones con Christopher Guest: Participó en aclamados "falsos documentales" como Best in Show y A Mighty Wind.

La actriz fue una fuerza creativa inigualable, ganadora de dos premios Emmy . El primero lo obtuvo en 1982 por sus guiones en el programa de sketches SCTV, y el segundo en 2020 como Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su interpretación de Moira Rose.

Incluso en sus últimos años, O'Hara se mantuvo sumamente activa en la industria. Recientemente había participado en la serie The Studio junto a Seth Rogen —por la cual recibió una nominación al Globo de Oro— y formó parte del elenco de la segunda temporada de The Last of Us.

La noticia ha generado una ola de mensajes en redes sociales por parte de colegas y fanáticos que destacan su talento, carisma e impacto en la cultura popular. En plataformas como Reddit, los seguidores expresaron su conmoción ante lo repentino de la noticia, describiéndola como una actriz "cautivadora" que siempre mejoraba cualquier proyecto en el que participara.

A Catherine O’Hara le sobreviven su esposo, el diseñador de producción Bo Welch, y sus dos hijos. Su partida marca el fin de una era para la comedia física y el humor inteligente que ella tan bien supo representar.