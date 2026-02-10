Lo mejor del teatro independiente mendocino fue reconocido en los premios Arnol

El teatro independiente de Mendoza celebró el sábado pasado el regreso de los Premios Arnol . Con más de 35 obras participantes, el certamen volvió a realizarse tras varios años de interrupción. “Yo, Odisea” y “Vidas posibles (o la vida indómita)” fueron las grandes ganadoras.

El certamen distinguió a lo más destacado de la cartelera teatral 2025 y contó con la participación de 35 producciones locales.

La ceremonia se realizó el sábado 7 de febrero en La Carpa de Getulio, con una importante asistencia de público y transmisión en vivo a través de las redes de Manso Teatro. El evento contó con el apoyo de Nuta Movimiento, el Municipio de Guaymallén, Cultura y Turismo de la Ciudad de Mendoza y la Delegación Mendoza de Actores y Actrices.

En total se entregaron premios en 11 categorías que abarcaron rubros artísticos y técnicos. Las estatuillas fueron diseñadas especialmente para esta edición por el artista Cristian Bustos.

El jurado resolvió otorgar el premio a Mejor Obra de manera compartida a “Yo, Odisea”, de La Rueda de los Deseos y Teatro del Bardo, con dirección de Valeria Folini, y a “Vidas posibles (o la vida indómita)”, una creación grupal dirigida por Verónica Manzone.

Sobre “Yo, Odisea”, el jurado destacó su carácter profundamente conmovedor y su capacidad de articular lo cotidiano con lo mítico, a partir de una propuesta sensible y cercana al público. Subrayaron la solidez de la dramaturgia, la efectividad de la escenografía y la actuación de Gabriela Psenda, que establece una fuerte conexión emocional con los espectadores.

En cuanto a “Vidas posibles (o la vida indómita)”, el jurado resaltó su originalidad y su potencia performática, al diluir los límites entre ficción y realidad mediante un dispositivo escénico dinámico que articula archivos íntimos de las actrices con múltiples lenguajes teatrales. Definieron la experiencia como emotiva, imprevisible y profundamente humana.

Principales premios

El reconocimiento a Mejor Dirección o Equipo de Dirección fue para Verónica Manzone y Sara Spoliansky por “Vidas posibles (o la vida indómita)”, destacando el trabajo artesanal y cuidado en la organización de materiales biográficos y escénicos.

En Mejor Dramaturgia Local, el premio fue para Claudia Täuber por “La luz en un grano de arroz”, obra que el jurado definió como “poesía llevada a escena”, por su abordaje sensible y respetuoso de una experiencia personal atravesada por el amor, el humor y la resiliencia. La misma obra obtuvo además el premio a Mejor Ensamble Actoral, para Valeria Rivas, Claudia Täuber y Ruth Reinoso.

Obra ganadora La Luz en un Grano de Arroz Mejor dramaturgia

Otros premios destacados fueron:

Mejor Actuación en Unipersonal: Gabriela Psenda (“Yo, Odisea”)

Mejor Actuación Protagónica: Marcelo Díaz (“Albañiles, Alpa Corral”)

Mejor Actuación de Reparto (empate): Antón Deputat Slukich (“Calígula”) y Mariela Locarno (“Laurel”)

Mejor Diseño Sonoro: Facundo Silione (“Bitácora de un suceso nunca resuelto y jamás acontecido”)

Mejor Diseño Lumínico: Xar Sid y Belén Bustos (“Orfeo y Eurídice”)

Mejor Vestuario: Susana Rivarola (“Calígula”)

Mejor Escenografía: Leonardo Fernández (“Yo, Odisea”)

Distinciones especiales y reconocimiento a la trayectoria

La premiación incluyó distinciones especiales otorgadas por la organización. Blanca Nieves Guajardo fue reconocida como Jurada de Lujo por haber asistido a 37 obras a lo largo del año, mientras que Diego Gómez recibió el premio Revelación por su trabajo en “La Pilarcita”, de Telares Teatro.

El momento más emotivo de la noche fue la entrega del Premio a la Trayectoria a Sandra Viggiani, reconocimiento impulsado por exalumnos del CUC. Durante el homenaje se leyeron palabras de la actriz y directora Alicia Casares, quien destacó su talento, su compromiso con la docencia y su huella en generaciones de artistas y espectadores.

image

Sobre estos premios

Los Premios Arnol surgen como iniciativa de la misma comunidad teatral independiente de Mendoza. Nacen en 2015 con la intención de apoyar la difusión de las obras en cartelera. Se realizaron las ediciones 2016, 2017, 2018 y 2019, retomando la actividad en 2025. Actualmente el equipo de producción está conformado por Mau Funes, Máximo Bucci, Guadalupe Carnero y Pablo Longo.

A diferencia de otras premiaciones esta se caracteriza porque los jurados surgen de las mismas obras en competencia. Las obras que participan se inscriben entre febrero y abril de cada año. Cada producción selecciona a una persona integrante de su equipo artístico para que la represente y dicho jurado se compromete a ver entre mayo y diciembre de cada año, al resto de las obras participantes.

Este año se inscribieron 46 obras y llegaron a la instancia final 35.