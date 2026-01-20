Luto en el espectáculo: murió Adela Gleijer, madre de Andrea Tenuta y actriz de Sos mi vida y Verano del 98

La actriz Adela Gleijer , referente del teatro, el cine y la televisión, murió a los 92 años por causas que aún se investigan. La noticia generó un profundo pesar en el mundo de las artes escénicas.

Todo listo para Jazz en el Lago: el festival comienza este miércoles con invitados de lujo

Luto en Nickelodeon: falleció el compositor de "Los Padrinos Mágicos" en un trágico accidente

El fallecimiento fue comunicado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices , que expresó sus condolencias y acompañó a la familia de la intérprete, especialmente a su hija, la actriz Andrea Tenuta , así como a colegas y allegados.

Nacida en Montevideo, Uruguay , el 20 de septiembre de 1933 , Gleijer inició su carrera actoral en su ciudad natal. Años más tarde se radicó en la Argentina, donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística. Fue esposa del recordado actor Juan Manuel Tenuta , con quien compartió vida y escenarios.

Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos. https://t.co/3P6dAxXR1I pic.twitter.com/DJAA6WdBRm

En 2006 , recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable , otorgado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices junto al Senado de la Nación, en reconocimiento a su aporte cultural y su permanencia en la profesión.

Su debut teatral se produjo en 1956 con la obra El centroforward murió al amanecer, en el Teatro El Galpón de Montevideo. Allí conoció a Tenuta y participó en montajes como El círculo de tiza caucasiano y Rey Lear.

Ya instalada en Buenos Aires, construyó una extensa carrera teatral con títulos como Hombre y superhombre, Lo frío y lo caliente, Gris de ausencia, Lupines, El prisionero de la Segunda Avenida, Tres buenas mujeres, Greek, Veraneantes, ¿Cuánto cuesta el hierro?, El pino de papá, Encuentro en Roma, Sangre huesos piel alma, Al vencedor y Con tinta y con sangre.

Murió Adela Gleijer, actriz de "Celeste siempre Celeste" Murió Adela Gleijer, actriz de "Celeste siempre Celeste".

Además, integró los elencos del Teatro San Martín y el Teatro Nacional Cervantes, y participó en ciclos históricos como Teatro Abierto y Teatro x la Identidad.

En televisión, dejó personajes recordados en ficciones como Celeste, siempre Celeste, Amo y señor, Sos mi vida, Mujeres de nadie, Mi familia es un dibujo, El árbol azul, Verdad consecuencia, Enséñame a vivir, Princesa, El hombre de tu vida, Vulnerables, Mujeres asesinas, Los buscas de siempre, Los Roldán, Verano del 98, Trillizos dijo la partera y Pobre diabla, entre otras.

En cine, participó en producciones como Flores robadas en los jardines de Quilmes, La fidelidad, El señor presidente, Cerro Bayo, Casi no nos dimos cuenta, Algún lugar en ninguna parte, El hombre del subsuelo, Contragolpe y Clínica con música.