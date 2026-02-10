"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios" llega a San Juan y Mendoza con una gira imperdible
El fenómeno teatral inspirado en el universo K-Pop se presentará en Cuyo del 14 al 16 de febrero con funciones para toda la familia.
Luego de un exitoso paso por Mendoza, con funciones a sala llena, el espectáculo teatral “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios” regresa a la región con una gira que promete deslumbrar al público de San Juan y Mendoza durante el mes de febrero. La propuesta combina música, humor, magia y un gran despliegue visual, consolidándose como uno de los shows familiares más atractivos de la temporada.
La gira comenzará el viernes 14 de febrero en el Teatro Sarmiento de San Juan, continuará el sábado 15 de febrero en el Teatro Ducal de Rivadavia y cerrará el domingo 16 de febrero en el Arena Maipú Teatro, en Mendoza. Todas las funciones serán a las 17 horas.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Tuentrada.com para San Juan y Rivadavia, y por Ticketek.com.ar para Mendoza, además de las boleterías de cada sala (en Arena Maipú, solo en efectivo).
Una aventura entre música, humor y magia
Basado en el universo del K-Pop y la estética del animé, el musical narra la historia de un grupo de jóvenes idols que, en el mejor momento de su carrera, deben enfrentarse a un inesperado enemigo: los Saya Boys, un misterioso grupo de “demonios” musicales que intenta conquistar a la humanidad mediante un sonido hipnótico.
Entre coreografías de alto impacto, escenas cargadas de humor y batallas llenas de magia, las protagonistas descubrirán que la verdadera fortaleza no reside en la competencia, sino en la amistad, la aceptación y el trabajo en equipo.
Un musical de gran despliegue visual
Con vestuarios vibrantes, efectos visuales impactantes y rutinas de baile inspiradas en los grandes grupos de la ola coreana, “Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios” fusiona el musical moderno con una estética juvenil y dinámica. El elenco, integrado por artistas jóvenes y talentosos, da vida a una puesta en escena ágil y emocionante, pensada tanto para fans del género como para quienes buscan una experiencia teatral diferente.
Embed - Las guerreras k-pop | Tráiler oficial | Netflix
La obra propone, además, un mensaje profundo sobre la identidad, el poder de creer en uno mismo y la importancia de unirse más allá de las diferencias, conectando especialmente con las nuevas generaciones y ofreciendo un espectáculo ideal para disfrutar en familia.
En detalle
"Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios"
Viernes 14 de febrero, 17 h – Teatro Sarmiento (San Juan)
Sábado 15 de febrero, 17 h – Teatro Ducal (Rivadavia)
Domingo 16 de febrero, 17 h – Arena Maipú Teatro (Mendoza)
Entradas: Tuentrada.com / Ticketek.com.ar y boletería