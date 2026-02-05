Teatro en el Parque General San Martín: Daniel Quiroga presentará un show de stand up gratis

El teatro Pulgarcito, ubicado en el Parque General San Martín, se abre este viernes para reconocer al destacado actor mendocino.

Este viernes continúa el ciclo “Verano cultural 2026” en el Parque General San Martín con una propuesta teatral gratuita para todo público. A partir de las 20, en el teatro Pulgarcito (ubicado frente a la rotonda de la calesita), el reconocido actor mendocino Daniel Quiroga presentará su espectáculo de stand up “Hola, ¡estoy bien!”.

La función se enmarca en la programación organizada por la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza y contará, como apertura, con la presentación del elenco de títeres La Valija del Sol, que pondrá en escena la obra “La leyenda de Mur… Un cuento de colores”.

Sobre la obra En “Hola, ¡estoy bien!”, Quiroga propone un formato innovador de comedia en vivo, en el que el público tiene una participación activa. A través del humor y la improvisación, el actor aborda temáticas como la niñez, la ansiedad y los miedos, hilvanadas con anécdotas personales de su infancia. La interacción constante con los espectadores convierte a cada función en una experiencia diferente.

image Con más de cuatro décadas de trayectoria, Daniel Quiroga es una de las figuras más destacadas del teatro mendocino. Actor, autor, mimo, director y docente teatral (él mismo se define como “multiuso”), desarrolló su carrera en universidades, centros culturales y talleres del país y Latinoamérica.