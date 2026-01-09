Del teatro a las sierras: las claves de la temporada en Córdoba y Carlos Paz y el fenómeno del bus turístico

La temporada 2026 ha comenzado con una señal clara: el turista mendocino busca experiencias que combinen la naturaleza de las sierras con la comodidad de los servicios urbanos. En este escenario, el eje formado por Córdoba Capital y Villa Carlos Paz se presenta como un bloque turístico imbatible, donde la cercanía y la variedad de precios permiten planificar desde una escapada de fin de semana hasta una quincena de descanso.
Villa Carlos Paz vuelve a demostrar por qué es la capital del teatro de verano. Este año, la cartelera en el Lago San Roque brilla con producciones como "Cortocircuito", que reúne en el Teatro del Lago a Pedro Alfonso y Julieta Poggio, y la esperada comedia "Ni media palabra", con el regreso de la dupla Nicolás Cabré y Mariano Martínez al Teatro Holiday. El humor cordobés, un clásico ineludible, tiene sus baluartes en el Oficial Gordillo y el Flaco Pailos, quienes agotan funciones de lunes a miércoles.
Pero la Villa no es solo luces de neón. Durante el día, los balnearios de los alrededores, como el renovado Playas de Oro o la tranquilidad de Mayu Sumaj, ofrecen el refugio perfecto para combatir el calor. El Lago San Roque, con sus paseos en catamarán y deportes acuáticos, completa una oferta que este año se destaca por mantener precios competitivos en gastronomía y servicios de playa.
El fenómeno del City Tour en la capital
A pocos kilómetros, la ciudad de Córdoba ha logrado captar a un turista que ya no solo pasa de largo hacia las sierras, sino que decide quedarse. El gran motor de este cambio es el City Bus, un servicio que se ha convertido en tendencia por su practicidad. Este bus de doble piso permite recorrer los hitos históricos y modernos de la "Docta" con una visión panorámica privilegiada.
Desde la histórica Plaza San Martín hasta el bohemio Barrio Güemes —ideal para el "after beach" o una cena gourmet—, el bus turístico conecta puntos estratégicos como el Palacio 6 de Julio, el Patio Olmos y el Mirador del Coniferal en el Parque Sarmiento. Para las familias, es la forma más eficiente de conocer la riqueza cultural de la ciudad, evitando las complicaciones del tránsito y aprovechando las guías especializadas que relatan la historia de cada rincón.
Financiación: la clave del viajero inteligente
El presupuesto es, más que nunca, el factor determinante. El turista mendocino ha refinado su forma de comprar, priorizando aquellas opciones que permiten una financiación clara y sin sorpresas. La posibilidad de pagar el transporte y el alojamiento en cuotas fijas se ha vuelto la prioridad absoluta.
Este verano, la tendencia se inclina hacia los paquetes que integran servicios, permitiendo congelar el precio de las vacaciones antes de salir de casa. Las alianzas entre empresas de transporte y entidades bancarias han permitido que el acceso a las sierras sea posible para todos los presupuestos, con promociones que incluyen reintegros y cuotas sin interés que alivian el impacto en el bolsillo.
Una experiencia conectada de punta a punta
En este contexto de búsqueda de eficiencia y confianza, Andesmar se destaca por ofrecer una solución integral para el viajero, con opciones de financiación de hasta 6 cuotas sin tope y beneficios exclusivos. La empresa no solo garantiza la conexión directa entre Mendoza y la terminal de Córdoba o Carlos Paz con sus unidades de última generación, sino que también lidera la experiencia del City Bus en la capital, permitiendo que el turista tenga todo resuelto desde el primer momento.