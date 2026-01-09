Del teatro a las sierras: las claves de la temporada en Córdoba y Carlos Paz y el fenómeno del bus turístico

Una propuesta de movilidad que transforma la capital en un museo a cielo abierto, las Sierras de Córdoba se consolidan como un destino de los mendocinos.

La temporada 2026 ha comenzado con una señal clara: el turista mendocino busca experiencias que combinen la naturaleza de las sierras con la comodidad de los servicios urbanos. En este escenario, el eje formado por Córdoba Capital y Villa Carlos Paz se presenta como un bloque turístico imbatible, donde la cercanía y la variedad de precios permiten planificar desde una escapada de fin de semana hasta una quincena de descanso.

Carlos Paz: el epicentro del espectáculo nacional Villa Carlos Paz vuelve a demostrar por qué es la capital del teatro de verano. Este año, la cartelera en el Lago San Roque brilla con producciones como "Cortocircuito", que reúne en el Teatro del Lago a Pedro Alfonso y Julieta Poggio, y la esperada comedia "Ni media palabra", con el regreso de la dupla Nicolás Cabré y Mariano Martínez al Teatro Holiday. El humor cordobés, un clásico ineludible, tiene sus baluartes en el Oficial Gordillo y el Flaco Pailos, quienes agotan funciones de lunes a miércoles.

Pero la Villa no es solo luces de neón. Durante el día, los balnearios de los alrededores, como el renovado Playas de Oro o la tranquilidad de Mayu Sumaj, ofrecen el refugio perfecto para combatir el calor. El Lago San Roque, con sus paseos en catamarán y deportes acuáticos, completa una oferta que este año se destaca por mantener precios competitivos en gastronomía y servicios de playa.

A pocos kilómetros, la ciudad de Córdoba ha logrado captar a un turista que ya no solo pasa de largo hacia las sierras, sino que decide quedarse. El gran motor de este cambio es el City Bus, un servicio que se ha convertido en tendencia por su practicidad. Este bus de doble piso permite recorrer los hitos históricos y modernos de la "Docta" con una visión panorámica privilegiada.

Desde la histórica Plaza San Martín hasta el bohemio Barrio Güemes —ideal para el "after beach" o una cena gourmet—, el bus turístico conecta puntos estratégicos como el Palacio 6 de Julio, el Patio Olmos y el Mirador del Coniferal en el Parque Sarmiento. Para las familias, es la forma más eficiente de conocer la riqueza cultural de la ciudad, evitando las complicaciones del tránsito y aprovechando las guías especializadas que relatan la historia de cada rincón.