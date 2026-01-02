Brasil a mitad de precio: El fenómeno del bus le gana al avión en esta temporada 2025/2026

Este año surge una tendencia clara: viajar en bus a Brasil es la opción inteligente para cuidar el bolsillo sin resignar comodidad.

Con la llegada de la temporada estival, las playas del sur de Brasil vuelven a encabezar las preferencias de los turistas. Sin embargo, este año la tendencia está marcada por una decisión estratégica: el regreso triunfal del viaje en bus.

Frente a los prohibitivos costos de los pasajes aéreos, las agencias de viajes, tales como Turismo Andesmar, se consolidan como la opción preferida de quienes buscan calidad y ahorro, demostrando que llegar a las mejores playas de Santa Catarina es mucho más accesible por vía terrestre.

Los destinos estrella: Camboriú y Florianópolis pexels-joao-vitor-heinrichs-862489-1787032 Las playas del sur de Brasil vuelven a encabezar las preferencias de los turistas. La propuesta para este verano 2025 se centra en dos destinos emblemáticos: Camboriú y Florianópolis. En ambos casos, los paquetes están diseñados para que el viajero no tenga que preocuparse por nada, ya que incluyen el traslado de ida y vuelta junto a siete noches de alojamiento con desayuno en base doble. Esta modalidad permite disfrutar de unas vacaciones completas por una fracción de lo que costaría un paquete aéreo similar, transformando el ahorro en presupuesto extra para disfrutar en destino.

¿Por qué elegir el bus este verano? La logística está pensada para la comodidad del pasajero, con salidas directas desde la ciudad de Córdoba los días 4, 8, 11, 18 y 25 de enero, y el 1, 8, 15 y 22 de febrero. Para aquellos que se encuentran en otras provincias, Turismo Andesmar ofrece la posibilidad de sumar el bus al tramo de conexión hacia Córdoba, integrando todo el trayecto bajo el respaldo y la seguridad que caracteriza a la agencia.

Elegir el bus no solo representa un beneficio económico directo, sino que también ofrece una experiencia de viaje más relajada, evitando las complicaciones de pesaje de equipaje y las largas esperas en aeropuertos. Es la alternativa inteligente para quienes desean veranear en el exterior manteniendo un presupuesto equilibrado.