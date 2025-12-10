¡Verano sin límites! Descubrí por qué viajar en bus entre Argentina y Chile es la mejor opción

El verano es sinónimo de vacaciones y viajes, muchos se preguntan cuál es la mejor manera de cruzar la Cordillera de los Andes para disfrutar de los paisajes de Argentina y Chile . Si bien el avión puede parecer la opción más rápida, viajar en bus ofrece una experiencia más rica, flexible y económica, especialmente cuando se trata de comodidad.

En un contexto donde la planificación económica es clave, en empresas como Andesmar podés encontrar promociones bancarias y facilidades para pagar en cuotas tu boleto de bus.

Mientras que el avión exige pagos al contado, en muy pocas cuotas y lo tenés que conseguir con bastante tiempo de anticipación para encontrar buenos precios, Andesmar te acerca a tu destino con planes de financiación inigualables y siempre al mismo precio. Esto permite a las familias y a los viajeros planificar su presupuesto sin sacrificar el merecido descanso, pudiendo dividir el costo del pasaje en cómodas cuotas sin impacto en sus finanzas diarias.

Uno de los mayores dolores de cabeza al viajar es el límite de equipaje. La restricción de peso y el alto costo por equipaje extra en vuelos (especialmente en temporada alta) fuerzan al viajero a dejar cosas esenciales.

Con Andesmar, esta preocupación desaparece. Pensando en que el viajero pueda llevarse todo lo que necesita y, más importante, traer todos los recuerdos y compras de vuelta, la empresa ofrece una generosa franquicia de hasta 30 kg de equipaje sin cargo.

Libertad total: Dejá de medir cada gramo. Llevate ese par de zapatos extra o las artesanías chilenas/argentinas sin preocuparte por el costo adicional.

Comodidad, conectividad y entretenimiento garantizado

El viaje en bus no es solo un traslado, es parte de la experiencia vacacional. Andesmar invierte constantemente en sus unidades para garantizar que las horas de ruta sean de puro placer y relax:

Internet Satelital: Mantenete conectado en todo momento. Gracias al WiFi a bordo, podés subir fotos de los impresionantes paisajes cordilleranos, chatear con familiares o revisar tus redes sin interrupciones, haciendo que el tiempo vuele.

Entretenimiento a bordo: Las unidades cuentan con pantallas individuales donde los pasajeros pueden elegir entre una amplia cartelera de películas y series. Olvidate del aburrimiento y convertí tu asiento en tu propio cine personal.

Carga de dispositivos: No te quedes sin batería. Cada asiento está equipado con puertos USB para que puedas cargar tu celular, tablet o cualquier otro dispositivo, asegurando que estén listos para cuando llegues a tu destino.

Asientos cómodos y seguros: El descanso durante el viaje es primordial. Disfrutá de asientos amplios y reclinables (incluyendo opciones semi-cama o cama), diseñados para que cruzar la cordillera sea un verdadero placer.

El plus del viaje en bus: paisajes inolvidables

Más allá de los beneficios tangibles de Andesmar, viajar por tierra es la única forma de disfrutar del majestuoso cruce de la Cordillera de los Andes. Lo que para un avión es un segundo, para el bus es un recorrido de vistas panorámicas, túneles y picos nevados que convierten el trayecto en una atracción turística en sí misma.

Elegir Andesmar este verano es elegir: financiación que cuida tu bolsillo, libertad para tu equipaje y una comodidad de primer nivel que transforma el viaje en un placer. ¡El verano en Argentina y Chile te espera, y el bus es el mejor camino para llegar!