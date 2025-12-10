10 de diciembre de 2025 - 17:43

Cómo evitar que los pájaros piquen las frutas del árbol con objetos brillantes

Un recurso que actúa al instante ayuda a conservar las frutas en el árbol cuando los pájaros intentan picotearlas. Esto no las espanta con ruidos ni trampas.

Estas ideas permiten que se llegue a la cosecha con frutos sanos y para que los pájaros acepten otros alimentos ubicados en diferentes zonas del jardín.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Cuando el jardín se llena de frutas lastimadas en el piso, es porque los pájaros las atacan buscando alimento y refugio en las ramas del árbol. Sin embargo, para que esto no suceda de manera repetida, existen algunos elementos que pueden espantarlas así no picotean las frutas. Esto no las lastima ni con ruido ni elementos peligrosos.

El truco funciona porque altera el detalle visual que los pájaros perciben desde lejos. Esto puede ubicarse sobre las ramas y así logra desviar su atención durante días. Entre las hojas, las frutas podrán madurar el tiempo correcto y que el elemento realice su parte para que las aves se contengan de lastimar los alimentos de estación.

pájaros comiendo frutas
Por qué los objetos brillantes espantan a los árboles y qué aves suelen atacar las frutas

  • Los objetos reflectantes generan destellos impredecibles cuando el sol se mueve, lo que incomoda a algunas especies sin causarles daño.
  • En Argentina, los zorzales, las calandrias, las cotorras, los jilgueros y los benteveos suelen interesarse por frutas como uvas, ciruelas, duraznos, higos o moras.
  • Estas aves suelen acercarse al amanecer o al atardecer, momentos en los que las ramas quedan expuestas y cualquier fruto maduro se vuelve atractivo.

Qué elementos podemos colgar en el árbol

Tiras de papel aluminio, CD’s viejos, cucharas metálicas livianas, espirales de plástico reflectante o tapas brillantes.

  • Esto actúa gracias al movimiento del viento que potencia el efecto y vuelve los destellos más notorios.
  • Lo ideal es distribuirlos a distintas alturas para que cubran la copa del árbol sin saturarlo, ya que estos elementos deben quedar colgados de manera firme para soportar la lluvia o los cambios de clima.

Es importante revisarlos cada semana. Esto permite mantener su eficacia, ya que cuando dejan de moverse pierden efecto en pocas horas. No dañan la fruta ni interfieren en su crecimiento, lo que los convierte en una estrategia confiable y fácil para cuidar los alimentos y las aves al mismo tiempo.

pájaros comiendo frutas

Cómo colocarlos correctamente para proteger las frutas sin afectar el árbol

La colocación es clave para que la técnica funcione.

  • Lo primero es colgar los objetos en zonas donde llegue buena luz directa, ya que los destellos se producen por reflexión solar.
  • También es importante ubicarlos cerca de los frutos más expuestos, pero sin tocarlos para evitar golpes o roces. Entre tres y cinco piezas por árbol suelen alcanzar para jardines pequeños.
  • Otra recomendación es alternar distintos tamaños y materiales, ya que la variedad confunde más a las aves. Si el árbol es alto, se pueden usar hilos resistentes para que el viento genere mayor movimiento.
  • Es ideal evitar cargas pesadas que puedan dañar ramas jóvenes, sobre todo en épocas lluviosas.

Cada tanto, es útil rotar la posición para que las aves no se acostumbren al patrón visual.

pájaros comiendo frutas

Conservar las frutas que crecen en verano puede ser difícil cuando las aves encuentran un alimento fácil y tentador. Los objetos brillantes ofrecen una solución sencilla y de bajo costo que no daña a los animales ni al árbol.

