Solo 5 flores soportan el verano y no se secan en pocos días: cómo cuidarlas

Cinco flores resisten sin esfuerzo los días más calurosos. Su comportamiento en pleno verano sorprende porque duran en cualquier ambiente.

Estas flores permiten sostener el ambiente lleno de color todo el verano.

Hay especies que continúan floreciendo cuando el calor parece impedirlo todo y logran sostener colores intensos aún con riegos moderados. Estas 5 flores comparten un rasgo que marca la diferencia frente a otras plantas. Ese detalle logra la duración prolongada en el jardín o dentro de casa.

Tener estas variedades en casa son un beneficio por la estética y la duración durante la temporada más cálida del año. A veces solo necesitan ajustar o modificar su lugar para que respondan mejor. Cuando los días pasan, su crecimiento se vuelve constante.

Las primeras 3 especies que dominan el verano por su larga duración Entre las flores que mejor se desempeñan bajo altas temperaturas destaca la buganvilla: famosa por su capacidad de floración prolongada y su resistencia a la sequía. La Real Sociedad de Horticultura detalla que solo necesita sol directo y un riego medido que evite el encharcamiento. Su estructura leñosa le permite tolerar jornadas intensas sin deteriorarse. La lavanda es otra especie ideal del verano: valorada principalmente por su perfume, tiene una capacidad de prosperar en suelos drenados y secos. Tolera ambientes cálidos porque su follaje contiene aceites naturales que reducen la pérdida de agua. Casi no necesita podas y mantiene floraciones continuas. Los geranios también figuran entre las flores más resistentes: son comunes en balcones soleados porque soportan muy bien la exposición directa y responden a riegos espaciados. Mientras tengan un sustrato aireado y se retiren las flores secas, continúan floreciendo con constancia incluso en olas de calor. Dos especies ideales para espacios pequeños y climas extremos La portulaca (también llamada alegría del hogar) Es una de las plantas más resistentes del verano gracias a sus hojas carnosas que almacenan agua.

que Crece bien en macetas, bordes soleados o canteros con suelo pobre, siempre que reciba luz intensa.

o con suelo pobre, siempre que reciba luz intensa. Su mantenimiento es mínimo y los colores de sus flores suelen intensificarse cuanto más fuerte es el sol. Las suculentas Completan la lista porque están adaptadas a condiciones severas con muy poca agua.

a condiciones severas con Su capacidad de retener humedad en tallos y hojas permite que sobrevivan sin riego frecuente y sin protección directa del sol.

y hojas permite que sobrevivan y sin protección directa del sol. Solo necesitan evitar el exceso de humedad y contar con una maceta que drene bien para mantenerse firmes y sanas durante toda la temporada. flores de verano WEB Estas cinco flores se convierten en las especies más resistentes cuando el calor del verano ataca todo el día. Cada una demuestra que no pierden su esencia y con este clima aprovechan su adaptación natural al calor.