El insecto que solo aparece en verano y daña las plantas del jardín

Un insecto inesperado en verano es una amenaza para el jardín cuando sube la temperatura. Su presencia altera hojas y brotes de distintas especies.

Por Lucas Vasquez

Cuando el verano se vuelve cálido y seco, ciertos jardines empiezan a mostrar señales poco habituales que pueden confundirse con falta de agua o quemaduras solares. Sin embargo, detrás de ese deterioro existe un responsable que suele pasar desapercibido hasta que el paisaje empieza a cambiar. Reconocer este insecto a tiempo permite evitar que arrase con plantas sensibles.

Las hojas mordidas, los tallos debilitados y las flores incompletas suelen aparecer de un día para otro, creando confusión en el cuidado del espacio verde. Identificarlo ayuda a proteger el jardín durante los meses más calurosos, momento en el que ciertas plagas encuentran el ambiente perfecto para multiplicarse y alimentarse sin freno.

Con una detección a tiempo, es posible mantener las plantas sanas y frenar el daño durante la aparición de este insecto en todo el verano.

Por qué los saltamontes aparecen en verano y cómo detectar su presencia en el jardín

Los saltamontes encuentran su época ideal en verano debido al calor y la baja humedad, condiciones que favorecen su ciclo vital y su reproducción.

Estos insectos se alimentan de hojas, brotes y flores, generando perforaciones irregulares que pueden avanzar con rapidez si la población es alta.

  • En el jardín de casa, el daño comienza de manera leve pero se intensifica en pocos días, sobre todo en plantas jóvenes o recién trasplantadas que aún no desarrollaron defensas adecuadas.
  • Una señal clara es la presencia de mordidas amplias en los bordes de las hojas y trozos faltantes en la superficie.
  • También pueden verse pequeños excrementos en el suelo o sobre el follaje. En áreas muy afectadas los saltamontes suelen moverse en grupo y saltan al mínimo movimiento, lo que facilita reconocerlos cuando uno se acerca a las plantas.
  • Este insecto prefiere especies como rosales, hortalizas, gramíneas ornamentales, dalias y arbustos tiernos, aunque puede alimentarse de casi cualquier planta si la oferta es amplia.

Dado que su capacidad de consumo es alta, conviene actuar apenas se lo detecta para evitar que amplíe su área de ataque y comprometa el diseño del jardín.

Cómo proteger las plantas ante estos daños en la temporada de calor

  1. Una de las medidas más efectivas para reducir el daño es mantener el jardín bien regado, ya que los saltamontes prefieren ambientes secos. Mantener una rutina de riego regular vuelve el área menos atractiva para ellos.
  2. Otra estrategia consiste en retirar malezas y restos vegetales, lugares donde estos insectos pueden refugiarse y depositar huevos.
  3. Las barreras físicas como mallas finas o telas anti insectos también ayudan a proteger especies delicadas, especialmente durante las primeras semanas del verano cuando los saltamontes juveniles comienzan a alimentarse de manera intensa.
  4. Los depredadores naturales como aves insectívoras y ciertos tipos de avispas colaboran de forma orgánica en el control, por lo que mantener un jardín diverso genera equilibrio y reduce la propagación de plagas.
  5. Para quienes buscan un método puntual sin afectar el entorno, se recomienda revisar periódicamente la parte de atrás de las hojas y al mismo tiempo retirar de forma manual los ejemplares visibles.

Si la población es alta, existen soluciones autorizadas basadas en ingredientes menos agresivos que actúan selectivamente sobre los saltamontes y pueden aplicarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.

El saltamontes es un visitante frecuente en verano y puede convertirse en una amenaza constante para el jardín si no se lo identifica a tiempo. Su ataque a las hojas, brotes y flores provoca un deterioro rápido que afecta tanto la estética como el desarrollo de distintas especies.

