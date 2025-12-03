Apertura sorpresa: Vialidad Mendoza reabrió el recorrido turístico hasta el Monumento del Cristo Redentor

La montaña recupera su paso. Luego de varias semanas de tareas intensas de limpieza y reparación, el circuito que lleva al Monumento del Cristo Redentor quedó habilitado al tránsito , permitiendo que turistas y visitantes accedan nuevamente al emblemático sitio ubicado a unos 4.000 metros de altitud.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 3 de diciembre

Qué fue lo más buscado en Google Argentina durante 2025: desde el Mundial de Clubes hasta El Eternauta

La reapertura fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Dirección Nacional de Vialidad , que con maquinaria pesada removieron la nieve acumulada y cortaron inmensas placas de hielo que impedían el paso.

Además, acondicionaron la calzada natural de 8,4 km -que parte en la localidad de Las Cuevas y asciende hasta el cerro donde se encuentra el monumento-, reparando sectores afectados por el deshielo y corrientes de agua.

Muy requerida por los operadores turísticos cuando llega la temporada de verano , la efigie colocada allí e inaugurada hace 121 años, el 13 de marzo de 1904, ante unas 3 mil personas, es constantemente visitada por quienes vienen a Mendoza.

Se hace imposible llegar al Monumento del Cristo Redentor fuera de los meses de verano, ya que las fuertes nevadas que se extienden desde el otoño hasta la primavera acumulan varios metros de nieve y hielo cortando totalmente el tránsito.

Recién cuando el deshielo está muy avanzado y la nieve ha escurrido casi en su totalidad, los operarios de Vialidad Mendoza, con la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, ingresan al circuito para quitar la nieve restante y abrirse paso entre los grandes bloques de hielo aún indemnes.

Como el escurrimiento del agua deteriora la superficie del camino, la DPV debe además despejar acarreos, emparejar la calzada y cubrir los sectores donde haya un curso de agua constante que atraviese la vía.

Habilitado para el tránsito en horario diurno, la apertura del circuito al Cristo Redentor llegó muy temprano este verano, lo que es una gran noticia que redundará en beneficios para la actividad turística, teniendo en cuenta que, en años anteriores, el estado del tiempo ha postergado la apertura hasta fines de diciembre o principios de enero.