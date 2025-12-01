1 de diciembre de 2025 - 16:34

Cómo preparar un repelente natural para proteger tu rosal de pulgones y cochinillas

Esta infusión casera y súper económica es una herramienta valiosa para mantener el equilibrio del jardín sin recurrir inmediatamente a productos químicos.

infusión de ajo contra pulgones rosal

Foto:

Imagen creada con IA.
rosal con pulgones
Por Daniela Leiva

Quien tiene un rosal sabe que la belleza de sus flores no se mantiene sola. Requiere constancia, observación y, cada tanto, intervenir con alguna solución casera para alejar a los pulgones y a las cochinillas, dos de las plagas más comunes en los jardines argentinos.

Estas plagas son pequeñas, silenciosas y, cuando querés acordarte, ya están en los brotes nuevos deformándolos y debilitando la planta. Entre las alternativas naturales, una de las que mejor funciona —y además es accesible, económica y fácil de preparar— es la infusión de ajo.

Su aroma intenso resulta intolerable para estas plagas, que suelen instalarse en los rosales cuando encuentran condiciones cómodas y sin resistencia. El ajo actúa como repelente y, a la vez, fortalece el tejido vegetal sin afectar el suelo ni a las mascotas.

rosal con pulgones

Otra ventaja importante es que no interfiere con el ciclo natural de la planta ni deja residuos químicos. Es perfecto para quienes prefieren métodos más amigables con el ambiente y no quieren recurrir siempre a productos comerciales.

Qué necesitás para hacer la infusión

Esta receta es casi imposible de arruinar y solo requiere elementos que tenés en cualquier cocina argentina.

Ingredientes:

  • 4 a 6 dientes de ajo (el ingrediente principal).
  • 1 litro de agua.
  • 1 frasco o botella limpia para guardar la preparación.
    infusión de ajo

Cómo preparar la infusión de ajo paso a paso

  1. Pelar y machacar los dientes de ajo. Aplastalos con la parte plana del cuchillo o con un mortero. No hace falta picarlos; alcanza con romperlos para que liberen su esencia.
  2. Colocar el ajo en una olla junto con el litro de agua.
  3. Llevar la mezcla al fuego hasta que hierva. Apenas rompa hervor, bajá la temperatura y dejá cocinar uno o dos minutos.
  4. Apagar el fuego y dejar reposar la preparación tapada durante 10 a 12 horas. Este paso es clave porque el agua absorbe todos los compuestos del ajo.
  5. Colar la infusión para retirar los restos sólidos.
  6. Pasar la mezcla a un frasco limpio y conservarla en la heladera hasta por una semana.
  7. Esta infusión concentrada puede usarse así o diluirse a la mitad si el rosal es joven o muy sensible.
    olor a ajo
    Este truco se volvió viral por su efectividad y porque usa un elemento común en casa.

Cómo aplicarla para combatir pulgones y cochinillas

  • Hojas por arriba y por abajo.
  • Tallos, especialmente los brotes tiernos.
  • Base de la planta, donde a veces se esconden cochinillas difíciles de ver.
  • Para controlar una plaga activa, aplicá la infusión cada dos o tres días durante la primera semana.
  • Una vez por semana como mantenimiento, incluso cuando ya no veas insectos.
  • Si la planta está muy afectada, podés complementar con una limpieza mecánica: retirar cochinillas grandes con un hisopo o algodón humedecido.
