Expertos lo confirman: estas son las 4 flores ideales para plantar en tu casa durante todo mayo

Tener flores en casa no solo mejora la decoración con color y frescura, sino que también transforma patios, balcones y jardines en espacios mucho más agradables. Durante mayo, con la llegada del frío y la reducción de las horas de sol, expertos aseguran que existen especies que no solo resisten mejor las bajas temperaturas, sino que además aportan un perfume intenso y constante.

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Entre las opciones más recomendadas para esta época aparecen la lavanda, las fresias, el jazmín y el heliotropo . Estas plantas se adaptan bien al otoño, requieren cuidados relativamente simples y ofrecen una combinación ideal entre belleza, resistencia y fragancia natural.

Una poda mejora su forma, prolonga su vida y asegura su reproducción saludable.

Cada una tiene características distintas, pero todas comparten una ventaja importante : pueden crecer en jardines amplios, pequeños canteros o incluso en macetas dentro de balcones y terrazas, lo que las convierte en una alternativa accesible para cualquier hogar.

Lavanda, una de las favoritas por su aroma duradero

La lavanda suele ser una de las especies más elegidas por quienes buscan perfume constante y bajo mantenimiento. Su fragancia intensa permanece durante gran parte del año y además aporta un aspecto ornamental muy valorado en jardines y entradas.

Otra de sus ventajas es su buena resistencia al frío moderado y su capacidad para atraer polinizadores como abejas y mariposas, lo que favorece la salud general del espacio verde.

Para que crezca correctamente necesita suelo con buen drenaje, exposición al sol directo y un riego regular durante el otoño, evitando siempre el exceso de humedad.

poda de lavanda en otoño WEB

Fresias y jazmín, clásicos que no fallan

- Las fresias son flores bulbosas que se plantan en otoño y suelen florecer durante el invierno o a comienzos de la primavera. Se destacan por su aroma dulce e intenso, además de su amplia variedad de colores, que permite dar mayor vida a canteros y macetas.

En esta época podés plantar narcisos, jacintos, allium, marimoñas, anemonas, crocos, fresias... Y en provincias patagónicas y otras zonas frías, también tulipanes y otras flores preciosas. En esta época podés plantar narcisos, jacintos, allium, marimoñas, anemonas, crocos, fresias... Y en provincias patagónicas y otras zonas frías, también tulipanes y otras flores preciosas.

- Prefieren suelos livianos, riego moderado y buena luz natural para desarrollarse de forma saludable. Son ideales para quienes buscan flores vistosas sin demasiada complejidad en los cuidados.

- El jazmín, en cambio, es reconocido por su fragancia nocturna y envolvente. Algunas variedades pueden plantarse durante esta época y suelen ser una opción muy buscada para cercos, pérgolas o paredes, ya que funcionan muy bien como trepadoras.

Plantas Plantas del jardín revelan en jardinería por qué el jazmín no florece.

Además de su perfume fuerte y característico, aporta elegancia visual al jardín. Necesita sol o semisombra y un riego constante, aunque sin encharcar la tierra.

Heliotropo y los cuidados clave del otoño

El heliotropo es menos conocido, pero muy valorado por su aroma particular, muchas veces comparado con la vainilla. Sus flores pequeñas pero abundantes permiten sumar textura y color en bordes de jardín, balcones o macetas decorativas.

- Se adapta mejor a climas templados, necesita suelos bien drenados y buena presencia de luz, aunque no tolera el sol extremo durante muchas horas seguidas.

Plantas Las plantas del jardín transforman la jardinería con flores resistentes y duraderas.

- Durante mayo también conviene tener en cuenta algunos cuidados generales para cualquier flor recién plantada. Las temperaturas suaves ayudan al desarrollo de las raíces, pero el exceso de agua puede convertirse en un problema porque el otoño suele presentar mayor humedad ambiental.