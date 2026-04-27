Los expertos en café coinciden: "El error más frecuente es usar agua de la canilla sin filtrar, porque cambia por completo el sabor"

A veces se culpa al grano , al molido o a la cafetera . Pero en muchísimos casos, el problema está antes: en el agua. Especialistas del sector recuerdan que el café está compuesto en gran parte por agua y que, si esa agua es de mala calidad, la taza puede salir plana, amarga o hasta con notas desagradables.

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No se trata de decir que el agua de la canilla sea siempre mala. El punto es otro: el agua potable no necesariamente es la mejor para preparar café.

La Specialty Coffee Association explica que en el agua de consumo hay minerales y otras sustancias disueltas que modifican su comportamiento como solvente, y por eso también cambian la extracción y el sabor final del café.

En café de especialidad, este tema no es menor. Perfect Daily Grind señala que muchas cafeterías invierten en sistemas de filtrado justamente porque el agua de red no siempre viene optimizada para preparar café, y porque su composición química y mineral puede variar mucho según la zona.

Ahí aparece el error más común en casa: usar agua de la canilla “así nomás”, sin prestar atención a su olor, su dureza o su carga mineral.

Según la SCA, minerales como calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruro, sulfato e hidrogenocarbonato influyen directamente en cómo se desarrolla el sabor del café.

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Y cuando el agua es demasiado dura o tiene mucha alcalinidad, la taza puede volverse desequilibrada, amarga y chata.

Además, el cloro también juega su partido. La misma fuente detalla que una pequeña cantidad se agrega al agua de red para desinfectarla, pero que puede aportar olor y gusto desagradables; si el agua ya huele a cloro, es muy probable que el café arrastre ese mismo defecto.

Por qué filtrar cambia tanto el resultado

Filtrar no es solo “limpiar” el agua, sino volverla más adecuada para extraer mejor el café. Nathan Retzer, dueño de Quarter Horse Coffee, lo resume con una idea muy simple: si el agua trae sabor propio, ese sabor contamina la bebida. También advierte que los minerales se perciben, y que en exceso interfieren con el perfil del café.

Perfect Daily Grind agrega que la filtración de carbono suele ser la base de los sistemas de calidad porque ayuda a quitar compuestos que generan olores y sabores extraños.

En zonas con agua muy dura, muchos negocios usan además ósmosis inversa o sistemas de varias etapas para controlar mejor la mineralidad.

No siempre hace falta montar una cafetería en tu cocina. Pero sí entender que una jarra filtrante o un filtro adecuado puede mejorar bastante el resultado si el agua de tu casa tiene gusto fuerte, olor a cloro o mucha dureza. La diferencia, en muchos casos, se nota desde el primer sorbo.

El otro error: creer que cuanto más pura, mejor

Filtrar no significa usar agua destilada o casi sin minerales. De hecho, la propia SCA advierte que el agua sin minerales extrae distinto y suele dar resultados subóptimos para café. Para una taza equilibrada, hacen falta ciertos minerales en proporciones razonables.

Por eso, la conclusión de los especialistas no es “sacale todo al agua”, sino encontrar un punto medio. Ni demasiado dura ni demasiado blanda, sino una especie de “agua justa” que permita buena extracción sin arruinar sabor ni equipo.