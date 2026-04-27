La ciencia estudió a gemelos idénticos y descubrió que la genética define el 75% de la inteligencia y el éxito profesional

Investigadores de la Universidad de Lund analizaron a 800 pares de gemelos para demostrar que la predisposición biológica supera al ambiente en el éxito social.

Un estudio científico con gemelos determinó que la inteligencia y el éxito está mayormente determinado por genética.

Un extenso estudio realizado en Alemania con más de 800 pares de gemelos determinó que la genética es el factor predominante detrás de la inteligencia y el éxito económico en la adultez joven. Los resultados cuestionan la creencia de que el entorno familiar y los recursos económicos de la infancia son los motores principales del progreso individual. La ciencia demuestra lo contrario.

El proyecto TwinLife y el peso de la herencia El equipo liderado por el psicólogo Petri Kajonius analizó a 880 gemelos a través del proyecto TwinLife. Esta metodología permitió a los especialistas de la Universidad de Lund comparar a hermanos criados bajo el mismo techo pero con diferente carga biológica. Al evaluar el coeficiente intelectual a los 23 años y el estatus socioeconómico cuatro años después, los datos resultaron contundentes.

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La investigación arrojó que tres de cada cuatro variaciones en el coeficiente intelectual se explican por la herencia. Esta influencia no se limita a la capacidad cognitiva pura; también se extiende de manera decisiva al nivel educativo, la carrera profesional y los ingresos finales alcanzados por los individuos en su etapa de jóvenes adultos.

En términos estadísticos, la conexión entre la inteligencia y el nivel socioeconómico depende en un rango de entre el 69% y el 98% de factores puramente genéticos. Esto significa que gran parte de lo que tradicionalmente se atribuía a la "cuchara de plata" o los recursos familiares, como el capital cultural o los contactos, tiene en realidad un origen biológico compartido.

Impacto en la educación y las políticas públicas El estudio detalla que los genes explican entre el 49% y el 66% de las diferencias en el nivel educativo alcanzado por los participantes. En el ámbito laboral, esta influencia oscila entre el 32% y el 71% del estatus ocupacional. Estas cifras superan ampliamente el impacto de factores ambientales como la calidad de la escuela, el círculo de amigos o la riqueza acumulada del hogar. image Los hallazgos plantean interrogantes complejos para las políticas destinadas a igualar oportunidades. Si las predisposiciones son tan marcadas desde el nacimiento, las intervenciones gubernamentales podrían tener un alcance más restringido del esperado para modificar el destino de una persona a largo plazo. Para los investigadores, entender la diversidad biológica es clave para diseñar medidas sociales más eficaces.