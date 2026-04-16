16 de abril de 2026 - 21:05

El piso resbaladizo del jardín ya no es un problema: sin vinagre, solo 4 ingredientes lo dejan como nuevo

Limpieza. La humedad y el musgo pueden volver peligroso cualquier piso del jardín. Existe una forma simple y efectiva de limpiarlo sin dañar las superficies.

Los pisos del jardín, cercanos al césped, suelen ocasionar resbalones inesperados.

Los pisos del jardín, cercanos al césped, suelen ocasionar resbalones inesperados.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Con el paso del tiempo, los pisos del jardín suelen volverse verdosos, opacos y, sobre todo, resbaladizos. La combinación de humedad, frío y suciedad acumulada genera una capa difícil de remover que no solo afecta la estética, sino también la seguridad al caminar.

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Aunque muchos recurren al vinagre como solución rápida, lo cierto es que no siempre es la mejor opción. En ciertos materiales, puede deteriorar la superficie y volverla más porosa, empeorando el problema a largo plazo.

limpieza de pisos
Los ingredientes logran recuperar la textura original del suelo.

Los ingredientes logran recuperar la textura original del suelo.

Cómo limpiar el piso del patio sin dañarlo ni usar vinagre

Para recuperar el aspecto original del suelo sin riesgos, una de las alternativas más efectivas es utilizar una mezcla simple de agua tibia con detergente para platos. Este método permite eliminar suciedad, algas y restos sin afectar el material.

Paso a paso:

  1. Primero, deberás llenar un balde con agua tibia y agregar una pequeña cantidad de detergente.
  2. Luego, distribuí la mezcla sobre el piso, comenzando desde una esquina para avanzar de manera ordenada.
  3. Con la ayuda de un cepillo, frotá las zonas más afectadas. La suciedad suele desprenderse con facilidad, especialmente si se insiste en las juntas, donde suele acumularse más residuo.
limpieza de pisos
Este procedimiento limpia y logra un camino seguro.

Este procedimiento limpia y logra un camino seguro.

Otros ingredientes caseros que también eliminan musgo y manchas

  • Además del detergente, existen otros productos accesibles que pueden utilizarse según el tipo de suciedad. El jabón suave de ropa es una opción versátil que actúa de manera similar, permitiendo limpiar sin dañar superficies delicadas.
  • El bicarbonato de sodio es otro aliado eficaz, especialmente contra el musgo y las manchas más persistentes. Puede aplicarse en forma de pasta (mezclado con agua), dejarse actuar unos minutos y luego retirarse con un cepillo.
  • También es posible combinar bicarbonato, detergente en polvo y agua tibia, aplicar sobre el piso y frotar para potenciar el efecto de limpieza.
  • En casos específicos, como manchas de óxido o acumulaciones de sarro, algunos productos más fuertes pueden ser útiles. Sin embargo, deben usarse con precaución y solo en superficies resistentes a los ácidos. Según Frag Mutti, la cola vinílica puede ayudar a disolver el óxido gracias a su contenido de ácido fosfórico, mientras que el ácido cítrico resulta eficaz contra la cal.
limpieza de pisos

Mantener el piso del patio limpio y seguro no requiere productos agresivos ni costosos. Con ingredientes simples como detergente o bicarbonato, es posible eliminar la suciedad y evitar superficies resbaladizas sin dañar los materiales.

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