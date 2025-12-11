Verano, cortes y tarifazo: ¿La energía solar y la eficiencia, el último refugio ante la crisis eléctrica?

El verano en Argentina ha dejado de ser una simple postal de vacaciones. Se ha transformado en la temporada donde se pone a prueba la resiliencia del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), y con ello, la economía de hogares, PyMEs, y el sector productivo.

Alfredo Cornejo promocionó los avances en energía solar y minería de Mendoza en la feria de Abu Dabi

Según datos de Cammesa, el país marcó un nuevo récord histórico de demanda de 30.240 MW en febrero de este año (2024), una cifra que expone la debilidad de una red que colapsa con cada ola de calor, dejando a miles de usuarios a oscuras. El diagnóstico es claro: “Cada verano es más largo, más caluroso y más eléctrico”, resume a Los Andes Nicolás Giorlando, socio de Solhé, una empresa mendocina de energía solar .

El estrés de la red no es la única preocupación. La crisis se agrava por el drástico recorte de subsidios: el Estado pasó de cubrir el 78% del costo de la electricidad a solo el 16% en un año. Este giro se tradujo en aumentos significativos, llegando al $155,8% para usuarios de ingresos medios y quintuplicando el costo de la electricidad para las empresas en los últimos tres años.

Ante un sistema en verano "al límite", hogares y empresas buscan alternativas solares y tecnológicas.

“Lo que vemos en las facturas es el fin de una era de energía artificialmente barata. La baja de subsidios era inevitable, pero no debería traducirse sólo en boletas más altas sino en un cambio estructural”, asegura Giorlando.

Para el sector productivo, especialmente en la región de Cuyo —con alta dependencia del riego y la refrigeración—, el impacto de un corte va más allá del malestar. “Cada apagón en una finca o en una bodega se traduce en litros de vino en riesgo o equipos que se dañan. En términos económicos, es un costo mucho más caro que invertir pasándose al sol”, explica el experto.

Energía solar: El sol como activo económico

Ante este panorama, la energía solar fotovoltaica ha dejado de ser vista como un mero gesto ambiental para consolidarse como un activo económico y de gestión de riesgo.

Según la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), más de 2.500 empresas ya generan parte de su electricidad con paneles. La promesa es reducir la factura entre 50% y 70% durante los próximos 25 a 30 años, con plazos de repago que varían entre 3 y 7 años.

Segmento Ahorro en factura repago estimado Beneficio Principal

Hogares Hasta 75% 2 a 3 años Asegura un costo fijo previsible por décadas.

PyMEs y Comercios 50% a 70% 3 a 5 años Ahorros anuales superiores a USD 10.000.

Agro Hasta 65% Corto (por alto ahorro) Elimina la dependencia de generadores diésel y asegura el riego.

El alivio es especialmente notorio en verano, ya que el pico de generación solar coincide con el pico de consumo por el calor.

Integra: la eficiencia inteligente como salvavidas

IMG-20251204-WA0219

Complementando la generación solar, la eficiencia energética se presenta como una necesidad de supervivencia operativa. Grupo Halpern introdujo Integra, una herramienta de inteligencia energética que actúa como un "control de crucero" para motores trifásicos.

Integra monitorea el torque cada 10 milisegundos, entregando solo la energía estrictamente necesaria y evitando el derroche que se convierte en calor y vibración.

Ahorro de Energía: Entre 15% y 45% según el motor.

Entre según el motor. Amortización: La inversión se recupera en menos de 14 meses .

La inversión se recupera en . Plus: Extiende la vida útil del motor hasta 5 años.

“Hoy, con tarifas que suben mucho más rápido que los ingresos, la eficiencia energética dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en un salvavidas financiero”, afirma Hernán Norando, CEO de Grupo Halpern. Norando destaca que, en Mendoza, una provincia con alta dependencia de motores para riego y refrigeración, los ahorros producidos por Integra se calculan entre 20% y 45%.

Norando también destaca que la tecnología responde a una nueva exigencia regulatoria: “La quita de subsidios llegó para quedarse. Las compañías que no gestionen su consumo van a quedar fuera de competencia. La energía es el nuevo costo crítico en la Argentina, y las herramientas inteligentes son la única forma de controlarlo”.

Mendoza es una de las provincias con mayor dependencia de motores eléctricos para bombeo, riego agrícola, compresores, refrigeración, procesos de molienda y minería.

Conclusión: el riesgo de no invertir

El verano 2024-2025 dejó un mensaje claro: el riesgo energético se ha vuelto tan relevante como el riesgo cambiario o financiero. Con un sistema al límite y los subsidios en retirada, la dependencia total de la red central es una apuesta cada vez más cara.

“En Argentina el sol no falta; lo que faltó hasta ahora fue la decisión de usarlo como un activo estratégico”, concluye Giorlando. Los especialistas coinciden: el precio de la electricidad seguirá subiendo y la única variable que las empresas y los hogares pueden controlar es la cantidad de energía consumida.