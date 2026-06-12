ARCA reglamentó el "blanqueo laboral": cuáles son los beneficios y quiénes podrán acceder al nuevo régimen

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la reglamentación del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una herramienta creada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral para incentivar el blanqueo laboral en empresas del sector privado.

La medida, publicada mediante la Resolución General 5862/2026 en el Boletín Oficial , establece los requisitos, plazos y beneficios para los empleadores que regularicen trabajadores no registrados o con registraciones deficientes. Además, contempla importantes condonaciones de deuda y planes de pago para facilitar la formalización del empleo.

El nuevo régimen alcanza a los empleadores que decidan regularizar relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 y que continúen vigentes al momento de la adhesión. También podrán incorporarse situaciones detectadas durante inspecciones laborales, siempre que las deudas correspondientes no hayan sido canceladas, incluso si se encuentran en discusión administrativa o judicial.

Uno de los principales beneficios es la condonación parcial de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social , cuyo porcentaje dependerá del tamaño de cada empresa. Las micro y pequeñas empresas , junto con las entidades sin fines de lucro, accederán a una reducción del 90% sobre capital e intereses. Para las medianas empresas , la quita será del 80% , mientras que los restantes empleadores obtendrán una condonación del 70% .

La reglamentación también prevé la condonación total de las deudas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, la Ley de Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondientes a los trabajadores incorporados al régimen.

A su vez, quienes opten por cancelar la deuda remanente en un único pago podrán acceder a una reducción adicional del 50% sobre el monto que no haya sido alcanzado por la condonación inicial. De esta manera, el esquema busca reducir significativamente los costos asociados a la regularización laboral.

Qué plazos fijó ARCA y cómo funcionarán los planes de pago

La adhesión al Régimen de Promoción del Empleo Registrado estará habilitada hasta el 28 de noviembre de 2026. Para acceder a los beneficios, los empleadores deberán registrar o rectificar la situación de sus trabajadores a través de los sistemas informáticos de ARCA y presentar las declaraciones juradas correspondientes.

Resolución

Aquellos contribuyentes que no puedan cancelar la deuda al contado tendrán la posibilidad de ingresar a un plan de facilidades de pago con una tasa de financiación del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas y las entidades sin fines de lucro podrán financiar sus obligaciones en hasta 72 cuotas, mientras que las medianas empresas tendrán un máximo de 48 cuotas. Para el resto de los empleadores, el límite será de 36 pagos mensuales.

Según la reglamentación, los sistemas para realizar los trámites estarán disponibles desde el 16 de junio de 2026. Con esta medida, el organismo busca promover la registración de trabajadores, reducir los niveles de informalidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas.