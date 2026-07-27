27 de julio de 2026 - 09:29

Jubilados de ANSES: cuánto será la mínima en agosto y quiénes cobran el bono

ANSES aplicará un aumento del 1,89% en agosto. Además, quienes perciban la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000.

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 1,89% en agosto, según la actualización por movilidad previsional.
Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán un aumento del 1,89% en agosto, según la actualización por movilidad previsional.

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Los Andes | Redacción Economía
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Con el aumento del 1,89% y el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, cambiarán los montos que cobrarán millones de beneficiarios durante agosto. A continuación, el detalle de los nuevos valores y quiénes accederán al refuerzo.

ANSES anunció un 2,4% de aumento, estos son los montos de cada haber para abril.

ANSES anunció un 2,4% de aumento, estos son los montos de cada haber para abril.

Cuánto cobran los jubilados en agosto con el aumento, la mínima y el bono de ANSES

La actualización de agosto será del 1,89%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El esquema de movilidad vigente establece que las jubilaciones y pensiones se ajustan todos los meses tomando como referencia la inflación con dos meses de desfase.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará de $411.978,74 a $419.775,92. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que quienes cobran el haber mínimo percibirán $489.775,92 durante agosto.

Los haberes previsionales quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: haber de $419.775,92 más bono de $70.000, total de $489.775,92.
  • Jubilación máxima: $2.824.694,50, sin bono.
  • PUAM: haber de $335.820,74 más bono de $70.000, total de $405.820,74.
  • PNC por invalidez o vejez: haber de $293.843,14 más bono de $70.000, total de $363.843,14.

El bono extraordinario será otorgado en su totalidad a quienes perciban la jubilación mínima. En los casos de haberes superiores, el refuerzo disminuirá de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $489.775,92. Quienes superen ese monto con su jubilación no recibirán el beneficio.

Además de los jubilados, el refuerzo también alcanzará a beneficiarios de la PUAM y de determinadas Pensiones No Contributivas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas para el pago del bono.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES

Las personas que estén próximas a jubilarse pueden comenzar el trámite a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El primer paso consiste en revisar la Historia Laboral para comprobar que todos los aportes realizados durante la vida laboral se encuentren registrados correctamente.

Si existen períodos sin registrar, será necesario reunir la documentación que permita acreditarlos, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo u otros comprobantes válidos. Una vez completada esa instancia, se deberá cargar la documentación correspondiente y solicitar un turno para continuar el trámite en una oficina de ANSES.

El día del turno será obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) junto con toda la documentación respaldatoria de los aportes faltantes. Contar con la información previsional actualizada antes de iniciar el trámite permite agilizar el proceso y evitar demoras en la gestión de la jubilación.

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