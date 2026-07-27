Chango Más ofrece 20% de reintegro con MODO: cómo ahorrar $25.000

Los clientes del supermercado Chango Más pueden acceder a un 20% de reintegro pagando con MODO en compras realizadas con QR o tecnología NFC. La promoción está vigente hasta el 31 de julio y permite ahorrar hasta $25.000 por banco por mes.

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El beneficio aplica tanto para compras presenciales como online, con un monto mínimo de compra y la posibilidad de combinar el reintegro con otros descuentos bancarios vigentes.

La promoción de Chango Más ofrece un 20% de reintegro para quienes paguen con MODO utilizando QR o NFC , tanto en compras presenciales como online. El beneficio está disponible todos los lunes y se extenderá hasta el 31 de julio.

Para acceder a la promoción es necesario realizar una compra mínima de $75.000 en Chango Más y pagar desde alguna de las entidades adheridas a MODO. El tope de reintegro es de $25.000 por banco por mes , y el dinero será acreditado dentro de los 30 días posteriores a la compra.

La promoción puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes y está disponible para clientes de bancos como Banco Nación, Santander, BBVA, Galicia, ICBC, Macro, Ciudad, Supervielle, Credicoop, Comafi, Bancor, entre otras entidades adheridas.

En Mendoza, la promoción está disponible en las siguientes sucursales de Chango Más:

Hiper Chango Más Guaymallén: Moldes 1023, Guaymallén.

Hiper Chango Más Las Heras: Boulogne Sur Mer s/n y Regalado Olguín, Las Heras.

Hiper Chango Más Palmares: Palmares Open Mall, Godoy Cruz.

Chango Más Maipú: Juan Agustín Maza 470, Maipú.

Chango Más San Martín: San Martín, Mendoza.

De esta manera, los clientes podrán acceder al 20% de reintegro pagando con MODO mediante QR o NFC los lunes, siempre que cumplan con las condiciones de la promoción.

Cuánto hay que gastar en Chango Más para recibir el reintegro máximo

Aunque la promoción exige una compra mínima de $75.000 para acceder al beneficio, quienes quieran obtener el tope de reintegro de $25.000 deberán realizar una compra de $125.000, ya que el descuento equivale al 20% del total abonado.

El beneficio puede aprovecharse todos los lunes, pagando con MODO mediante QR o NFC en Chango Más, siempre que se utilice una cuenta de alguno de los bancos participantes y se cumplan las condiciones de la promoción.