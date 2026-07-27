27 de julio de 2026 - 11:46

La Fundación YPF abre las inscripciones para sus capacitaciones gratuitas Técnica y Digital

YPF anunció el lanzamiento de su oferta académica de capacitaciones gratuitas destinada a personas que busquen formarse en industria y ecnología.

YPF ofrecerá capacitaciones técnicas y digitales

YPF ofrecerá capacitaciones técnicas y digitales

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La Fundación YPF anunció la apertura de inscripciones para una amplia oferta académica de capacitaciones gratuitas, dirigidas a personas mayores de 18 años interesadas en sumarse a la industria energética y al ecosistema tecnológico. La propuesta se organiza en dos ejes principales: Formación Técnica (con modalidad semipresencial) y Formación Digital (100% online).

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Los cursos de Formación Técnica son de modalidad semipresencial y están en línea con lo que se requiere en la industria energética. En este marco, combina teoría virtual con clases y talleres prácticos presenciales. Estas capacitaciones poseen una duración de 4 meses. Las clases se dictan en el aula virtual de la Fundación YPF con tutoría docente y se complementan con jornadas prácticas presenciales cada 15 días.

En las actividades prácticas se empleará equipamiento Arduino de programación y robótica, mini plantas industriales con PLC (para simular procesos de automatización real) y kits de electricidad para circuitos reales. Los cupos son limitados y el el plazo de inscripción estará disponible hasta el 2 de agosto.

Temáticas, localidades habilitadas e inscripciones

La oferta por capacitaciones por provincia y localidad estará en distintas regiones de Neuquén y Río Negro que son provincias petroleras. El plazo para inscribirse es hasta el 2 de agosto, los cupos son limitados, y se pueden ver las ofertas por localidad en Cursos Semipresenciales de Formación Técnica - Fundación YPF

En Mendoza habrá dos sedes. Una en Luján de Cuyo y otra en la Ciudad. Aquí se dictarán los siguientes cursos:

  • Instalaciones Eléctricas (Nivel inicial)
  • Instrumentación Industrial (Nivel inicial)
  • Soldadura Industrial (Nivel inicial)

Con relación al programa “Energía Digital”, que será 100% online, busca brindar herramientas tecnológicas clave orientadas a desarrollar competencias requeridas por el mercado laboral actual. La novedad principal es que esta edición incorpora la Inteligencia Artificial (IA) como eje transversal en todos los trayectos para enseñar a automatizar tareas, interpretar resultados y documentar o generar contenidos de comunicación.

“Con esta iniciativa, Fundación YPF busca ampliar las oportunidades de acceso a la formación digital de calidad y acompañar el desarrollo de habilidades vinculadas a los empleos del futuro”, informaron desde la compañía.

Las especialidades disponibles son: Desarrollo Web Frontend, Desarrollo Backend, Data Analytics, Data Science, Ciberseguridad y Project Management. Estos cursos están destinados para personas mayores de 18 años residentes en La Plata, Berisso, Ensenada, Luján de Cuyo, Cutral Có, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo, Neuquén Capital, Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste.

La inscripción para esta modalidad estará abierta hasta el 12 de agosto y los interesados en postularse pueden consultar las ofertas e inscribirse directamente en los portales oficiales de la Fundación YPF: EnergIA Digital - Formación Digital - Fundación YPF

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