Helado de limón al agua: la receta más fresca del verano que solo necesita 5 ingredientes

Una receta sencilla nos puede salvar en los días de calor que se acercan. Tiene un sabor intenso a limón y puede realizarse en casa.

El helado de limón puede convertirse en la receta casera más económica, natural y refrescante del verano.

Se acerca el verano y aparece una receta simple que puede hacerse con pocos ingredientes. El helado de limón es un postre refrescante y hacerlo en casa puede lograr varios para disfrutar uno por día. Esta versión casera solo necesita de moldes de silicona para ir perfeccionando los helados y dejarlos en el congelador unas horas.

El procedimiento comienza con una olla al fuego y termina con un sabor fresco y puro del limón y la menta como opción aromática. Sus ingredientes, fáciles de conseguir, brindan otra intensidad y permite crear paletas heladas en cantidad.

Ingredientes y paso a paso para un helado casero de limón Ingredientes: 250ml de agua.

70 gramos de azúcar.

100 ml de jugo puro de limón.

Cáscaras de limón (para hervirlas junto al azúcar, agua y menta).

hojas de menta (opcional). Paso a paso La clave es hervir el agua con el azúcar junto con las cáscaras y la menta para que liberen los aceites esenciales que aportan un aroma más complejo que el jugo por sí solo. Para hacerlo, debemos colocar en una olla primero 250 ml de agua, luego los 70 gramos de azúcar, tiras de cáscara de limón y un puñado pequeño de menta. Esta mezcla debe llevarse a hervor suave durante algunos minutos hasta que el azúcar se disuelva y el perfume se note en la cocina. Luego dejá que enfríe completamente para evitar que el jugo se oxide o pierda frescura. Una vez que la mezcla esté fría, debemos agregar 100 ml de jugo puro de limón y mezclar con una cuchara. Este paso se hace siempre fuera del fuego para mantener su acidez natural. Cuando todos los ingredientes estén integrados, debemos derramar cuidadosamente la preparación en moldes de silicona para helados, que permiten desmoldar con facilidad sin romper la paleta. Por último, debemos llevar los moldes llenos al congelador un mínimo de cuatro horas. Durante ese tiempo, conviene revisar la textura y, si querés evitar cristales grandes, podés remover apenas la superficie en los primeros 40 minutos para un acabado más suave. Consejos para potenciar el sabor y lograr una textura más uniforme Para quienes buscan un sabor más intenso, se puede añadir un poco más de cáscara durante el hervor, siempre evitando la parte blanca que puede aportar amargor.

Otra opción es agregar una pequeña cantidad de ralladura fina al final, aunque en este caso conviene colar la mezcla para que el helado quede más liviano en boca.

En cuanto a la textura, los moldes de silicona son los más prácticos porque se adaptan al frío extremo y no adhieren el helado a sus paredes. Para quienes no tengan moldes específicos, pueden usarse vasos pequeños descartables con palitos de madera. El helado de limón al agua hecho en casa combina frescura, simpleza en la preparación y sobre todo un aroma que se potencia gracias la mezcla del inicio de la receta.