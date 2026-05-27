27 de mayo de 2026 - 15:45

Spaghettis cremosos con limón y parmesano: fáciles, rápidos e irresistibles

Una receta simple, fresca y cremosa para resolver una comida rica en pocos minutos y con ingredientes básicos.

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Por Andrés Aguilera

Los spaghettis cremosos con limón y parmesano son una receta ideal para cuando hay poco tiempo, pero se quiere comer algo distinto. Tienen una salsa suave, perfumada y rápida, con el equilibrio justo entre queso, crema y acidez. La clave está en usar parte del agua de cocción de la pasta.

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Ese líquido con almidón ayuda a unir la salsa y lograr una textura cremosa sin que quede pesada.

Ingredientes para 2 porciones

  • 200 g de spaghettis
  • 1 limón grande.
  • 3 cucharadas de queso parmesano rallado.
  • 2 cucharadas de queso crema o crema de leche.
  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva.
  • 1 diente de ajo, opcional.
  • Sal y pimienta negra.
  • Perejil, albahaca o ralladura extra para terminar.
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Paso a paso

  • Herví abundante agua con sal.
  • Cociná los espaguetis hasta que estén al dente.
  • Antes de colar, reservá 1 taza del agua de cocción.
  • En una sartén, derretí la manteca o calentá el aceite.
  • Si usás ajo, saltealo apenas, sin quemarlo.
  • Agregá la ralladura del limón y un chorrito de jugo.
  • Sumá el queso crema o la crema de leche.
  • Incorporá los espaguetis y un poco del agua reservada.
  • Agregá el parmesano y mezclá hasta que quede cremoso.
  • Terminá con pimienta negra y hierbas frescas.

El truco para que no se corte la salsa

No conviene poner mucho jugo de limón de golpe. Lo ideal es empezar con poco, probar y ajustar al final.

También hay que mantener el fuego bajo cuando se agrega el queso. Si la sartén está demasiado caliente, la salsa puede separarse o quedar grumosa.

Cómo hacerlos más completos

Para sumar proteína, se pueden agregar pollo grillado, atún, langostinos, garbanzos salteados o huevo poché.

Si se busca una versión más fresca, quedan muy bien con rúcula, zucchini salteado, espinaca o arvejas.

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