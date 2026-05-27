Spaghettis cremosos con limón y parmesano: fáciles, rápidos e irresistibles

Una receta simple, fresca y cremosa para resolver una comida rica en pocos minutos y con ingredientes básicos.

Los spaghettis cremosos con limón y parmesano son una receta ideal para cuando hay poco tiempo, pero se quiere comer algo distinto. Tienen una salsa suave, perfumada y rápida, con el equilibrio justo entre queso, crema y acidez. La clave está en usar parte del agua de cocción de la pasta.

Ese líquido con almidón ayuda a unir la salsa y lograr una textura cremosa sin que quede pesada.

Ingredientes para 2 porciones 200 g de spaghettis

1 limón grande.

3 cucharadas de queso parmesano rallado.

2 cucharadas de queso crema o crema de leche.

1 cucharada de manteca o aceite de oliva.

1 diente de ajo, opcional.

Sal y pimienta negra.

Perejil, albahaca o ralladura extra para terminar. f65b135f-6ec2-49c9-9838-020758ad9718

Paso a paso Herví abundante agua con sal.

Cociná los espaguetis hasta que estén al dente.

Antes de colar, reservá 1 taza del agua de cocción.

En una sartén, derretí la manteca o calentá el aceite.

Si usás ajo, saltealo apenas, sin quemarlo.

Agregá la ralladura del limón y un chorrito de jugo.

Sumá el queso crema o la crema de leche.

Incorporá los espaguetis y un poco del agua reservada.

Agregá el parmesano y mezclá hasta que quede cremoso.

Terminá con pimienta negra y hierbas frescas. El truco para que no se corte la salsa No conviene poner mucho jugo de limón de golpe. Lo ideal es empezar con poco, probar y ajustar al final.

También hay que mantener el fuego bajo cuando se agrega el queso. Si la sartén está demasiado caliente, la salsa puede separarse o quedar grumosa.

Cómo hacerlos más completos Para sumar proteína, se pueden agregar pollo grillado, atún, langostinos, garbanzos salteados o huevo poché. Si se busca una versión más fresca, quedan muy bien con rúcula, zucchini salteado, espinaca o arvejas.