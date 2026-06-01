1 de junio de 2026 - 17:35

Cómo humedecer la piel seca después de los 65: qué cambia y cuáles son los ingredientes necesarios

La piel experimenta cambios importantes con el paso de los años y, después de los 65, la sequedad puede volverse más intensa y persistente.

Estos cambios en la piel suelen asociarse al envejecimiento natural.

Estos cambios en la piel suelen asociarse al envejecimiento natural.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

A medida que pasan los años, la piel atraviesa transformaciones que van mucho más allá de la aparición de arrugas. Después de los 65 años, muchas personas comienzan a notar una mayor sequedad, zonas ásperas, picazón frecuente e incluso pequeñas grietas que generan molestias en la vida cotidiana. Ante eso, existen ingredientes que ayudan diariamente.

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El principal factor es la pérdida de agua en la piel madura. No depende únicamente de factores externos como el clima o los hábitos de higiene. Con el envejecimiento, la estructura cutánea modifica su funcionamiento y disminuye su capacidad para conservar la humedad. Por ese motivo, algunos productos que antes parecían suficientes pueden dejar de ofrecer resultados visibles.

piel seca 65 años
Existe una razón biológica detrás de este fenómeno de la falta de hidratación.

Existe una razón biológica detrás de este fenómeno de la falta de hidratación.

Qué ocurre en la piel después de los 65 años

Con el envejecimiento, la piel reduce progresivamente la producción de sustancias naturales que contribuyen a mantener la hidratación y la elasticidad. Entre ellas se encuentra el sebo, una grasa natural que forma parte de la barrera protectora de la superficie cutánea.

Además, los cambios hormonales propios de esta etapa influyen en la capacidad de la piel para retener agua. Como consecuencia, la película hidrolipídica se vuelve menos eficiente y la humedad se evapora con mayor facilidad. Esto puede provocar una sensación constante de resequedad, tirantez y pérdida de suavidad.

Otro aspecto importante es que la barrera cutánea se vuelve más vulnerable. Cuando esta protección natural se debilita, la piel tiene más dificultades para defenderse de las agresiones externas y puede reaccionar con irritación o descamación.

Por qué algunas cremas dejan de ser suficientes

Muchas fórmulas cosméticas están diseñadas para ofrecer hidratación ligera o centrarse principalmente en objetivos estéticos relacionados con las arrugas. Sin embargo, después de los 65 años, la piel suele necesitar productos con una acción más nutritiva y reparadora.

Cuando una crema se absorbe rápidamente pero no logra mantener la hidratación durante varias horas, es posible que no contenga los componentes necesarios para responder a las necesidades de una piel madura.

piel seca 65 años
Para mantener la humedad en la piel hay que seguir una rutina constante y una elección adecuada de productos.

Para mantener la humedad en la piel hay que seguir una rutina constante y una elección adecuada de productos.

Cuáles son los ingredientes más recomendados

  1. Para la Academia Estadounidense de Dermatología, entre los componentes más valorados para el cuidado de la piel seca en adultos mayores aparece la urea, especialmente en concentraciones que oscilan entre el 5% y el 10%. Este ingrediente ayuda a captar y retener agua, reduciendo la aspereza y favoreciendo una textura más suave.
  2. Otro grupo de sustancias destacadas son las ceramidas. Estos lípidos cumplen una función fundamental en la barrera cutánea, ayudando a reforzar la protección natural de la piel y disminuyendo la pérdida de humedad. Su presencia resulta especialmente útil cuando existe sensibilidad o sensación de tirantez después de la ducha.
  3. Las mantecas vegetales también ocupan un lugar importante dentro de las fórmulas destinadas a pieles maduras. Entre las más utilizadas se encuentran la manteca de karité, la de cacao y la de mango.
piel seca 65 años

Después de los 65 años, la piel experimenta cambios estructurales que hacen necesario adaptar los cuidados diarios. Ingredientes como la urea, las ceramidas y las mantecas vegetales pueden convertirse en primeras opciones para conservar la hidratación, fortalecer la barrera cutánea y mejorar el confort de la piel.

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