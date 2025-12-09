9 de diciembre de 2025 - 11:06

Cómo se hace el helado de frutilla casero: la receta en la licuadora con 2 ingredientes y en minutos

Recetas express de helado de frutilla con solo dos ingredientes y textura cremosa, perfecta para preparar en casa.

Ingredientes (solo 2)

  • 2 tazas de frutillas congeladas

  • ½ taza de leche condensada (o menos si lo querés menos dulce)

(Opcional: una cucharadita de limón para realzar el sabor o un chorrito de leche para ajustar la textura).

Paso a paso del helado express

  • Colocá las frutillas congeladas en la licuadora y procesalas apenas para romper el hielo. Si están muy duras, esperá uno o dos minutos o agregá una cucharada de leche para ayudar al motor.

  • Sumá la leche condensada directamente sobre la fruta y volvé a licuar, subiendo la potencia de a poco, hasta lograr una mezcla rosa, suave y espesa.

  • Detenete para raspar las paredes de la licuadora, porque la fruta congelada suele quedar adherida; este paso garantiza una textura pareja.

  • Procesá nuevamente hasta obtener una crema firme, sin trozos visibles de fruta. Si lo querés más aireado, licuá 20 segundos extra.

  • Servilo inmediatamente como helado soft, o pasalo a un recipiente y lleválo al freezer 1 hora para una textura más firme tipo heladería.

Consejos para que quede perfecto

  • Usá frutillas bien maduras antes de congelarlas: el helado queda más dulce y perfumado sin agregar azúcar.

  • Si querés una versión más saludable, reemplazá la leche condensada por yogur natural espeso y un chorrito de miel.

  • Si el helado queda muy duro, agregá una cucharada de leche caliente antes de licuar.

  • Para una versión vegana, usá leche condensada vegetal o crema de coco fría.

  • Probalo con otras frutas congeladas, como mango, durazno o frambuesa: funciona igual de bien.

Cómo conservarlo

Guardalo en un recipiente hermético, directamente en el freezer. Dura hasta 1 mes y mantiene la textura si lo dejás reposar 5 minutos a temperatura ambiente antes de servir.

