Cómo se hace el helado de frutilla casero: la receta en la licuadora con 2 ingredientes y en minutos

Este helado de frutilla casero es una de las recetas más rápidas y prácticas para resolver un postre fresco sin complicarse. Se prepara en licuadora, lleva solo dos ingredientes y queda cremoso como un helado tradicional. Es ideal para días de calor, para los chicos o para tener siempre fruta lista en el freezer.
Ingredientes (solo 2)
(Opcional: una cucharadita de limón para realzar el sabor o un chorrito de leche para ajustar la textura).
Paso a paso del helado express
-
Colocá las frutillas congeladas en la licuadora y procesalas apenas para romper el hielo. Si están muy duras, esperá uno o dos minutos o agregá una cucharada de leche para ayudar al motor.
-
Sumá la leche condensada directamente sobre la fruta y volvé a licuar, subiendo la potencia de a poco, hasta lograr una mezcla rosa, suave y espesa.
-
Detenete para raspar las paredes de la licuadora, porque la fruta congelada suele quedar adherida; este paso garantiza una textura pareja.
-
Procesá nuevamente hasta obtener una crema firme, sin trozos visibles de fruta. Si lo querés más aireado, licuá 20 segundos extra.
-
Servilo inmediatamente como helado soft, o pasalo a un recipiente y lleválo al freezer 1 hora para una textura más firme tipo heladería.
Consejos para que quede perfecto
-
Usá frutillas bien maduras antes de congelarlas: el helado queda más dulce y perfumado sin agregar azúcar.
-
Si querés una versión más saludable, reemplazá la leche condensada por yogur natural espeso y un chorrito de miel.
-
Si el helado queda muy duro, agregá una cucharada de leche caliente antes de licuar.
-
Para una versión vegana, usá leche condensada vegetal o crema de coco fría.
-
Probalo con otras frutas congeladas, como mango, durazno o frambuesa: funciona igual de bien.
Cómo conservarlo
Guardalo en un recipiente hermético, directamente en el freezer. Dura hasta 1 mes y mantiene la textura si lo dejás reposar 5 minutos a temperatura ambiente antes de servir.